Aksi Biadab Buang Bayi yang Dimakan Anjing Geger, KA Ternyata Pernah Minta AN Gugurkan Kandungan

PIKIRAN RAKYAT - Satreskrim Polres Tasikmalaya akhirnya menciduk KA (20) ayah biologis bayi yang dibuang dan dimakan anjing di Desa Cibungur Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya. Dirinya ditetapkan sebagai tersangka karena ikut terlibat dalam pembuangan bayi bersama, AN (20), ibu sang bayi.

Bahkan KA ini yang menyuruh AN membuang bayi tersebut sesaat setelah dilahirkan. Pada usia kandungan 5 bulan pun, KA yang menganjurkan AN menggugurkan bayinya.

Kini dua sejoli yang telah melakukan aksi biadab tersebut harus meringkuk di sel tahanan guna mempertanggung jawabkan perbuatan mereka.

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Siswo Tarigan mengatakan jika tersangka AN (20) yang merupakan ibu sang bayi ditangkap beberapa jam setelah penemuan jasad bayi malang itu mengegerkan warga Desa Cibungur atau Rabu 15 Juli 2020.

Dari hasil pengembangan dan berdasarkan kesaksian dari AN, polisi mengarah pada pacar AN yang berinisial KA, karena diduga ikut terlibat. Dan benar saja setelah didalami, KA ini yang menyuhuh AN membuang bayi hasil hubungan di luar nikah mereka.

"Jadi dari keterangan tersangka AN, mengarah kepada pacarnya berinisial KA. Kita pun memburu KA yang bekerja sebagai buruh jahit konveksi di Kawalu Kota Tasikmalaya," jelas Siswo kepada wartawan, Rabu 22 Juli 2020.

Hasil penyelidikan polisi, aksi pembuangan bayi ini dilakukan karena KA tidak siap saat dimintai pertanggungjawaban menikahi AN, setelah dirinya dinyatakan hamil. KA menyuruh AN untuk membuang bayi tersebut ke sungai atau dikuburkan paska melahirkan.

Perintah KA tersebut dibuktikan melalui percakapan pesan singkat WhatsApp antara keduanya setelah bayi mungil yang jenasahnya sempat digigit binatang liar itu dilahirkan pada, Senin 13 Juli 2020 lalu.