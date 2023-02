Alasan Lucky Hakim Mundur sebagai Wabup Indramayu: Saya Malu, Dapat Fasilitas Mewah tapi Makan Gaji Buta

PIKIRAN RAKYAT - Lucky Hakim mengaku mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Indramayu, Jawa Barat, karena merasa tertekan. Apalagi, dia mendapat fasilitas mewah, tetapi belum bisa mewujudkan 99 janji kampanyenya.

Dia menuturkan, mendapat anggaran konsumsi mencapai Rp170 juta per bulan. Namun, dia merasa kinerjanya tak sesuai dengan anggaran yang didapat, sehingga menolak menerima uang konsumsi tersebut sejak setahun yang lalu.

"Saya tidak mau menerima anggaran makan minum, karena menurut saya terlalu mewah. Saya sudah dapat gaji Rp50 juta lebih dengan segala fasilitas yang mewah. Ditambah anggaran makan hingga Rp170 juta per bulan, sudah nggak ambil lagi dari tahun lalu," tutur Lucky Hakim.

"Untuk uang makan minum seorang Wakil Bupati sampai lebih dari Rp100 juta per bulan. Di luar gaji fasilitas padahal sudah dapat tunjangan, listrik gratis. Take home pay itu bisa sampai lebih dari Rp200 juta per bulan," katanya menambahkan.

Baca Juga: Terpilih Jadi Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim Putuskan Mundur dari Dunia Hiburan

Merasa malu dengan fasilitas mewah yang didapatnya, Lucky Hakim pun memutuskan untuk mundur dari jabatan sebagai Wakil Bupati Indramayu. Dia memilih mundur, meski sadar keputusannya itu sangat berdampak pada karirnya di dunia politik ke depan.

"Mungkin ini akan jadi bumerang buat saya, tapi merasa berdosa kalau tidak mundur, malu saya. Saya ikhlas mundur sebagai langkah untuk memperbaiki diri, enggak taulah apa yang terjadi kedepan," ujarnya.

"Konsekuensinya mungkin saya akan dihujat seluruh masyarakat di Indonesia, itu lebih tenang daripada dengan segala kemewahan dan melihat semua orang saya bohongi. Memakan gaji buta, lebih baik saya dihujat tapi mengakui kesalahannya," ucap Lucky Hakim menambahkan.

Respons Bupati Indramayu

Bupati Indramayu Nina Agustina buka suara soal mundurnya Lucky Hakim dari jabatan Wakil Bupati Indramayu. Dia mengaku, belum menerima surat pengunduran diri sang wakil.