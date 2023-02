Dagangan Sepi Pembeli Sejak Ada Tol Cisumdawu, Pedagang Kirim Ubi Busuk dan Tahu Basi ke Kantor CKJT

PIKIRAN RAKYAT - PT CKJT (Citra Karya Jabar Tol) selaku investor dan pengelola jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), menargetkan jalan Tol Cisumdawu bisa digunakan seluruhnya pada Lebaran 2023. Tak hanya itu, CKJT pun akan membangun 2 rest area yang disebut sebagai yang terbaik di Indonesia, melebihi rest area terbaik saat ini di Salatiga.

Rest area itu rencananya akan diisi lapak pelaku UMKM Sumedang dengan porsi hingga 40 persen dari kapasitas yang disediakan. Salah satunya, akan diisi oleh para pedagang ubi Cilembu di kawasan Jalan Cadas Pangeran dan tahu Sumedang.

Menurut Direktur Utama PT CKJT, M. Jusuf Hamka, jalan tol Seksi 1 sampai 3 dari Cileunyi hingga Cimalaka, sudah bisa digunakan sejak Nataru. Sementara pembangunan Seksi 4 sampai 6 dari Cimalaka sampai Dawuan, Majalengka, hingga kini terus berproses. "Jika cuacanya bersahabat (cerah), kita akan kebut pembangunannya bahkan bisa sampai 24 jam.

Sehingga, mudah-mudahan Lebaran nanti semua jalan Tol Cisumdawu sudah bisa digunakan," ujar Jusuf Hamka.

Ia mengatakan itu usai bertemu Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang (PPKS), Kamis, 9 Februari 2023 petang. Ia menuturkan, meski pembangunannya akan dikebut, namun soal kualitas akan tetap diperhatikan.

"Walaupun diuber waktu, tapi harus tetap menjaga mutu. Jika tidak, bisa berbahaya," ucapnya.

Terkait pembangunan rest area, lanjut Jusuf, CKJT akan membangun 2 rest area di kiri dan kanan jalan Tol Cisumdawu. Salah satunya, akan dibangun di dekat Twin Tunnel (terowongan kembar) yang didesain mirip Terowongan Mina di Makkah.

Di rest area itu, nanti akan dibangun pula hotel dan gedung tempat pertemuan. "Kami akan membuat warga Sumedang bangga, karena rest area itu akan dibangun best of the best. Terbaik dari yang terbaik saat ini di Salatiga," tuturnya.

Ubi Busuk dan Tahu Basi

Sebelumnya, para pedagang sempat menggelar protes dengan mengirim ubi busuk dan tahu basi ke kantor CKJT. Protes itu dilakukan karena usaha mereka sepi, imbas pengoperasian Tol Cisumdawu dari Seksi 1 sampai 3. Para pengendara yang biasanya melewati Jalan Cadas Pangeran, kini beralih menggunakan Tol Cisumdawu.