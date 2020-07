Hipmi Borong Lukisan Karya Gubernur Ridwan Kamil Demi Pekerja Seni, Emil: Lukisan Kesayangan Saya

PIKIRAN RAKYAT - Ada banyak cara untuk mengungkapkan kepedulian pada sesama. Memberi langsung pada yang membutuhkan sudah lazim dilakukan. Namun memberi santunan dengan cara membeli lukisan masih jarang dilakukan.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Barat memilih membeli lukisan karya Gubernur Jabar Ridwan Kamil, di mana hasil penjualan lukisan tersebut akan disumbangkan kepada para pekerja seni, khususnya di bidang musik yang kini terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Lukisan Karya Ridwan itu dibeli Surya Batara Kartika senilai Rp 41.019.710. Dari jumlah ini, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan membulatkan harga lukisan menjadi Rp 45 juta. Kemudian, dia menambahkan kembali sebesar Rp 5 juta, sehingga lukisan yang dilelang tersebut totalnya senilai Rp 50 juta.

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Barat, Surya Batara Kartika membeli lukisan karya Gubernur Jabar, Ridwan Kamil dalam acara konser lelang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya "The Story of Artist: Tribute for Artist".

Lukisan bertuliskan "Allah" yang dipadu dengan berbagai warna itu merupakan lukisan kesayangan Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Menurut Surya Batara Kartika, pihaknya sengaja membeli lukisan tersebut sebagai bentuk kepedulian Hipmi Jabar terhadap pekerja seni yang terdampak Covid-19. Terlebih, kata dia, pekerja seni yang notabene pekerja ekonomi kreatif merupakan bagian keluarga besar Hipmi.

Sama halnya dengan para pekerja seni, lanjut Surya, para pengusaha yang tergabung di Hipmi pun sama-sama terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, pihaknya tetap ingin berkontribusi sebagai wujud solidaritas dan empati bagi para pekerja seni.