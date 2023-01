Beli Gas LPG 3 Kg Terancam Tak Bisa di Warung, Simak Lokasi Agen Resmi Pertamina di Kota Cimahi

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah akan memberlakukan kebijakan baru soal pembelian gas LPG 3 Kg. Muncul wacana jika nantinya pembelian dari gas LPG 3 kg tak bisa lagi dilakukan di warung sembarangan.



Pasalnya, pemerintah akan melakukan pendataan agar distribusi dari gas LPG 3 Kg tetap sasaran. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan syarat penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) KTP saat akan membeli gas elpiji yang sering disebut elpiji lemon tersebut.



Selain itu juga, nantinya masyarakat wajib membeli gas LPG 3 Kg di sub penyalur yang merupakan agen resmi Pertamina. "Pencatatannya menggunakan sistem informasi, tidak manual. Nah kalau dari sub penyalur itu bisa tepat sasaran, kita bisa mengatakan sistem itu lebih baik karena sampai langsung ke konsumen," kata Direktur Jenderal Minyak Gas dan Bumi Tutuka Ariadji dalam keterangan beberapa waktu lalu.



Lantas, bagi warga kota Cimahi, nantinya membeli gas LPG 3 Kg harus dilakukan melalui agen-agen resmi Pertamina. Di mana saja lokasi agen resmi Pertamina yang bisa diakses di Kota Cimahi? Penasaran?

Simak daftar agen resmi Pertamina yang ada di Kota Cimahi untuk membeli tabung gas LPG 3 Kg berikut ini dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Kementerian ESDM:

Daftar Agen Resmi Pertamina di Cimahi :

1. PT. WIRA INTI NIAGA Kota Cimahi Jl. Kebon Kelapa No. 09, Kota Cimahi



2. PT. KUSUMA MITRA INDAH Kota Cimahi Jl. Kerkof No. 200 Rt. 005/007 Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan

3. PT. RUKUN Kota Cimahi Jl. Babakan Ciparay No. 108 RT. 06 RW. 07 Kel. Sukaasih Kec. Bojongloa Kaler, Kota Bandung



4. PT. KARYA PUTRA AMANAH Kota Cimahi JL. Raya Cilember No. 299 RT. 001/006, Cigugur Tengah, Cimahi



5. PT. CIMAHI BARIBATALI LESTARI Kota Cimahi Jl. Kebon Rumput No. 6 RT. 01 RW. 08 Kel. Baros - Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi



6. PT. BUANA FAJAR RAYA Kota Cimahi Jl. Raya Nanjung No. 56 RT. 004 RW. 005 Desa Lagadar Kec. Margaasih, Kab. Bandung

7. PT. DWI Kota Cimahi Jl. Babakan Cibeureum No. 63, Bandung



8. PT. PUTRI RESMI MANDIRI Kota Cimahi Kp. Ciuyah RT 005/010, Padaasih - Cisarua, Bandung



9. PT. MUTIARA CAHAYA ASIH Kota Cimahi Jl. Cihanjuang No. 72 Cimahi



10. PT. LIMA SAUDARA Kota Cimahi Jl. Sentral No. 11 A, Cibabat - Cimahi



11. PT. PERMATA ASIH LESTARI Kab. Bandung Barat Jln. Raya Batujajar No.242A, RT.004 RW.001, Ds. Galanggang, Kec. Batujajar, Bandung Barat



12. PT. GUMILANG WENING ASIH Kota Cimahi Jln. Raya Timur No.510, Cibabat - Cimahi Utara, Kota Cimahi



13. PT. GEMPOL ASRI SARI Kota Cimahi Jln. Gempol Sari RT. 001 RW.035, Melong - Cimahi Selatan, Kota Cimahi

