Buka Gebyar PTSL Subang Jawara 2023, Kang Jimat Tekankan Pentingnya Sertifikasi Aset Tanah

PIKIRAN RAKYAT - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL yang merupakan Proyek Strategis Nasional dari pemerintah dalam upaya memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait kepemilikan bidang tanah secara gratis.

Selanjutnya, Kepala Kantor BPN Kabupaten Subang, Andi Kadandio Alepuddin, A. Ptnh.,M.Si dalam kesempatan tersebut menyampaikan pemilihan judul dan tema berawal dari diskusi dengan Kang Jimat karena PTSL sejalan dengan program Jawara Nata Kang Jimat.

“Rakyat Subang punya jiwa gotong royong dan Pak Bupati punya prioritas di dalam melaksanakan PTSL. Kedua adalah bagaimana PTSL bisa menindaklanjuti program Pak Bupati melalui Jawara Nata. Pada padankan dengan PTSL. PTSL bukan hanya BPN yang bekerja tetapi semua stakeholder," ucap Andi.

Andi menambahkan tujuan diadakannya gebyar PTSL Kabupaten Subang adalah agar masyarakat merasa gembira dalam menyambut PTSL serta berpesan kepada tim PTSL untuk selalu bersemangat dalam bekerja.

“Setelah dibentuk PTSL kita gebyarkan agar tujuannya sampai ke masyarakat agar mampu turut serta dan bergembira dengan adanya PTSL karena memiliki banyak sekali manfaat. Setelah masyarakat gembira, insyaallah akan berhasil. Gebyarkan agar semua masyarakat memahami PTSL. Saya berharap tim PTSL Hebat Subang selalu berpegang pada man jadda wa jadda, sure we can do," katanya.

Drs. Dalu Agung Darmawan, Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya mengaku bangga dengan acara yang diselenggarakan dan berharap dapat diikuti oleh BPN di wilayah lain.

“Kami sudah belajar PTSL dari 2017 dan persoalannya di lembaga. Sehingga acara ini saya sambut dan saya minta agar Kepala Kantor BPN lain menyelenggarakan acara semacam ini. Karena dengan acara semacam ini akanada kesamaan paham dan presepsi terkait PTSL," katanya.

Drs. Dalu menekankan pentingnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah agar aset yang dimiliki masyarakat dapat memberikan manfaat bagi pemilik lahan yang memiliki sertifikat.