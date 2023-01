Harga Cabai Sepi Turun akibat Sepi Pembeli, Pedagang di Ciamis Pilih Tak Tambah Pasokan

PIKIRAN RAKYAT - Harga cabai rawit domba di Tatar Galuh Ciamis, turun menjadi Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Turunnya harga cabai seiring dengan bertambahnya pasokan, selain juga karena sepi pembeli.

Pantauan “PR” di Pasar Manis, Ciamis, Jumat 6 Januari 2023, sejumlah pedagang memilih tak menambah barang dagangannya. Mereka masih mempertahankan cabai pasokan sebelumnya

yang kondisinya terlihat mulai layu.

Harga cabai rawit domba merah sebelumnya menembus Rp80.000 per kilogram, dan hanya bertahan selama lima hari sejak awal tahun baru 2023. Tidak hanya untuk cabai rawit merah domba, tapi juga cabai rawit hijau.

Pedagang masih menjual stok sebelumnya karena mengaku khawatir jika harus menambah cabai rawit mengingat sedang sepi pembeli.

Di pasar tradisional terbesar di Tatar Galuh Ciamis itu, harga cabai rawit domba Rp60.000 per kilogram, cabai besar merah keriting Rp40.000 per kilogram, cabai merah besar Rp30.000 per

kilogram, sedangkan cabai hijau besar Rp25.000 per kilogram.

Sementara, harga tomat turun dari Rp14.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Harga wortel stabil Rp10.000 per kilogram, sedangkan kentang naik menjadi Rp15.000 dari Rp14.000 per kilogram.

“Hari ini harga cabai rawit domba turun jadi Rp60.000, sebelumnya sejak awal tahun bertahan Rp80.000 per kilogram. Meskipun harga turun permintaan juga turun, lagi sepi,” kata Ny Iis (48) pedagang sayuran.

