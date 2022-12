Akhir Tahun 2022, Harga Sembako di Bekasi Mulai Naik

PIKIRAN RAKYAT - Harga bahan pokok di berbagai pasar di Kabupaten Bekasi mulai naik menjelang pergantian tahun. Cabai dan daging sapi menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi. Sementara telur yang semula harganya meningkat, kini berangsur turun.

Kendati mengalami lonjakan, masyarakat diimbau untuk tidak panik. Kenaikan ini diyakini bakal tetap terkendali, seiring dengan ketersediaan bahan pokok yang tetap terjaga.

Berdasarkan hasil survei di Pasar Baru Cikarang, harga berbagai varian cabai mengalami kenaikan. Tertinggi terjadi pada cabai merah keriting yang kini harganya mencapai Rp35.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya, cabai yang terkenal akan pedasnya itu dibanderol Rp30.000 per kilogram.

Cabai hijau keriting juga turut naik, dari semula Rp30.000 per kilogram menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan ini diikuti oleh cabai merah besar yang naik dari Rp40.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Kemudian cabai hijau besar naik dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram.

Baca Juga: Harga Rokok Eceran Naik per 1 Januari 2023, Berikut Daftar Lengkapnya

Kenaikan juga terjadi pada daging sapi yang saat ini menyentuh angka Rp140.000 kilogram, dari semula Rp135.000. Namun demikian, harga tersebut khusus untuk daging sapi pada bagian paha belakang.

Sementara paha depan cenderung stabil, yakni Rp140.000 per kilogram. Harga stabil pun ditunjukkan pada daging sapi beku yang harganya masih di angka Rp90.000 kilogram.

Salah seorang pedagang, Yusuf (35), mengaku kenaikan harga sudah terjadi sejak beberapa waktu terakhir. Memasuki akhir tahun, harga kerap meningkat seiring dengan peningkatan permintaan dari pembeli.

“Jadi memang dari sananya sudah demikian, naik. Siklusnya sering kayak begini, kalau mau akhir tahun sering naik. Tapi kalau sekarang dari awal, seminggu lalu sudah naik,” kata dia.