Jelang Idul Adha 2020, Permintaan Sembako di Pasar Palabuhanratu Sepi hingga Harga Alami Penurunan

PIKIRAN RAKYAT - Pencatat Harga pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Semi Modern Palabuhanratu, Maulana mengatakan bahwa jelang Hari Raya Idul Adha 2020 sejumlah harga mengalami penurunan.

Maulana menuturkan harga ayam potong dan telur ayam ras di pasar Semi Modern Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi mengalami penurunan harga.

Menurutnya hal tersebut terjadi karena pasokan barang melimpah dan permintaan dari pembeli masih sedikit.

Misalnya ayam potong, kata dia, mengalami penurunan harga dari minggu lalu sebesar Rp 2.000, sementara harga telur dan gula pasir mengalami penurunan sebesar Rp 1.000.

Maulana menambahkan sudah beberapa minggu ini memang tidak ada perubahan harga sembako secara signifikan, baik penurunan maupun kenaikan, masih kisaran normal.

"Harga beras premium masih Rp 11.000 per kg, minyak goreng kemasan Rp 13.000 per kg, Cabe Merah kriting Rp 20.000 per kg, Cabai merah besar Rp 30.000 per kg, Cabai rawit hijau Rp 20.000 per kg, Cabai rawit merah Rp 35.000 per kg, Bawang merah Rp 45.000 per kg, dan Bawang putih Rp 20.000 per kg," bebernya.

Sebagaimana diberitakan oleh Mantrasukabumi.com sebelumnya dalam artikel "Menjelang Hari Raya Idul Adha, Beberapa Harga Sembako Alami Penurunan Harga", ia juga menegaskan pihaknya akan terus memantau harga agar tetap stabil, dan tidak mengalami lonjakan kenaikan yang signifikan, apalagi permainan harga.