Seksi 2 dan 3 Cisumdawu Dibuka, Dinas Bina Marga Pastikan Jalan Non Tol Layak Digunakan

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu) seksi 2 dan seksi 3 hingga Cimalaka per tanggal 15 Desember 2022 lalu.

Masyarakat pengguna tol dari seksi 2 (Pamulihan-Sumedang) dan 3 (Sumedang-Pamulihan) dapat menikmati perjalanan melalui jalan bebas hambatan tersebut dengan gratis juga.



Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono menuturkan, pihaknya menyambut baik pengoperasian Seksi 2 dan 3 Cisumdawu terlebih saat ini menjelang musim liburan anak sekolah, natal dan tahun baru 2023.



"Cisumdawu ditargetkan dan mundur terus kemarin (Kamis) jam 12 siang difungsikan sampai seksi 3,"tutur Bambang dalam jumpa pers persiapan Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar di kantornya, Jumat 16 Desember 2022.

Dikatakan Bambang, dengan pengoperasian seksi 2 dan 3 tersebut pihaknya harus memastikan akses tol terlayani dengan baik.



"Memang ada beberapa buangan dari jalan tol ke non tol belum memadai ini kita coba komunikasi dengan pemkab Sumedang agar standar minimal terpenuhi,"tuturnya.



Sementara itu, untuk pengoperasian akses tol seluruhnya atau hingga Dawuan, Bambang mengatakan, informasinya akan dibuka pada akhir Januari 2023.



Bambang menambahkan, untuk tarif tol gratis tersebut pihaknya belum bisa memastikan pemberlakuannya. Hal itu menunggu keputusan menteri yang saat ini tengah memformulasikan tarif tol sesuai dengan bebannya.



Dikutip dari situs resmi Kementerian PUPR, pembangunan Jalan Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan biaya konstruksi Rp. 5,5 Triliun.

Dari keenam seksi, Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan sepanjang 11,45 km dan Seksi 2 Pamulihan-Sumedang sepanjang 17,05 km dikerjakan oleh Pemerintah.

Seksi 1 sudah operasional 100 persen, sedangkan progres konstruksi untuk Seksi 2 sudah mencapai 97,94 persen dan telah dilaksanakan uji laik fungsi.



Kemudian Seksi 3-6 dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT).

Untuk Seksi 3 dari Sumedang ke Cimalaka sepanjang 4,05 km konstruksinya telah rampung 100 persen dan telah dilaksanakan uji laik fungsi.Untuk pembangunan Seksi IV Cimalaka-Legok (8,2 Km), Seksi V A&B Legok - Ujungjaya (14,9 Km), dan Seksi 6 Ujung Jaya-Dawuan akan selesai konstruksinya pada akhir tahun 2022 mendatang.



Sebelumnya, Pada awal November 2022 lalu, Jalan Tol Cisumdawu Seksi 2 dan 3 telah dilaksanakan Uji Laik Fungsi (ULF) dalam rangka memastikan semua spesifikasi teknis persyaratan dan fasilitas perlengkapan jalan yang ada di ruas Jalan Tol dapat terpenuhi dengan baik serta sesuai ketentuan dan kriteria yang berlaku, terutama aspek keselamatan lalu lintas.

Pelaksanaan ULF yang dilakukan pada pada Selasa & Rabu 1-2 November 2022 terdiri dari Seksi 2 (Pamulihan - Sumedang) sepanjang 17,05 Km dan Seksi 3 (Sumedang - Cimalaka) sepanjang 4,05 Km oleh tim evaluasi yang terdiri dari unsur Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia.



Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit mengatakan, kehadiran Jalan Tol Cisumdawu nantinya dapat memberikan peran penting sebagai konektivitas pendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membuka banyak peluang usaha baru di wilayah Jawa Barat khususnya di wilayah Cileunyi - Sumedang - Dawuan dan sekitarnya.



"Dengan kelancaran waktu dan jarak tempuh yang dapat dipangkas melalui kehadiran Jalan Tol Cisumdawu, tentunya akan semakin meningkatkan pendistribusian barang dan jasa serta menghemat operasional bahan bakar kendaraan," ujar Danang.



Kepala Sub Direktorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Agung Hari Prabowo juga mengatakan Dalam kegiatan ULF ini semua bagian-bagian jalan mulai dari perkerasan, struktur jembatan/flyover/underpass, termasuk fasilitas perlengkapan jalan yaitu PJU, rambu-rambu dan marka serta Gerbang Tol dan fasilitasnya itu di cek semua sesuai ketentuan dan kriteria teknis yang berlaku.



Ditambahkan Kepala BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat, Wilan Oktavian, dari hasil catatan atau rekomendasi Tim ULF akan dilakukan perbaikan di lapangan sebagai persyaratan sebelum difungsikan atau dioperasikannya Jalan Tol Cisumdawu.



"PT. CKJT selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan sosialisasi fungsional atau operasional Jalan Tol Cisumdawu kepada pengguna jalan. Diharapkan Jalan Tol Cisumdawu Seksi 2 dan 3 sudah dioperasikan untuk mendukung Jalur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023," tambahnya.



Kegiatan ULF terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Tim yaitu Sub Tim Pertama terdiri dari Ditjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri dan Ditjen Bina Marga (Sub Direktorat Keselamatan dan Keamanan Jalan dan Jembatan) bertugas melakukan pemeriksaan terkait dengan bidang keselamatan dan manajemen lalu lintas.



Sub Tim Kedua terdiri dari Ditjen Bina Marga (Sub Direktorat Pembangunan Jalan Bebas Hambatan), BPJT (Bidang Teknik) dan BBPJN DKI Jakarta - Jawa Barat bertugas melakukan pemeriksaan terkait sarana jalan dan jembatan serta bangunan pelengkap.



Selanjutnya Sub Tim Ketiga terdiri dari Ditjen Bina Marga (Sub Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Jalan Bebas Hambatan, Subdirektorat Pengadaan Tanah serta Bagian Keuangan, PBMN dan Barang Persediaan Bencana) dan BPJT (Bidang Operasi dan Pemeliharaan) bertugas melakukan pemeriksaan terkait dengan bidang operasi dan administrasi.***