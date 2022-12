Dokter Hewan di Bekasi Lengkap dengan Nama, Tempat, Kontak, dan Jam Praktik

PIKIRAN RAKYAT - Jika Anda seorang penyayang binatang yang memiliki hewan peliharaan dan tinggal di daerah Bekasi, tentunya perlu mengetahui lokasi Dokter Hewan Bekasi berikut.

Dokter hewan di wilayah Bekasi terbilang cukup banyak serta tersebar di beberapa wilayah Bekasi. Untuk informasi lebih lanjut, tersedia rekomendasi dokter hewan dan Anda bisa mengunjunginya.

Di bawah ini adalah daftar Dokter Hewan di Bekasi lengkap dengan nama, lokasi, informasi kontak, dan jam kerja. Beberapa rekomendasi inilah yang bisa menjadi rujukan jika Anda perlu merawat hewan peliharaan kesayangan Anda.

1. Animal Clinic THB Vet Bekasi

AlamatJln. Taman Harapan Baru No.A1/43, RT.007/RW.026, Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat 17131, Indonesia

Jam Operasional

Senin: 09:00-21:00

Selasa: 09:00-21:00

Rabu: 09:00-21:00

Kamis: 09:00-21:00

Jumat: 09:00-21:00

Sabtu: 09:00-21:00

Minggu: 09:00-21:00

No. Telepon: 0823-1174-9118

No. WhatsApp: Hubungi via WhatsApp

Laman https://www.drhilman.com/

2. Klinik Hewan Awal Care (Jatibening, Bekasi)