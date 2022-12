Orangtua Terdampak Gempa, Biaya Hidup Mahasiswa Cianjur di Yogyakarta Ditanggung Sultan Hamengkubuwono X

PIKIRAN RAKYAT - Dampak gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat, tidak hanya dirasakan oleh orang-orang di daerah tersebut, tetapi juga para perantau.

Salah satunya ratusan mahasiswa Cianjur yang tengah mengenyam pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X pun memberikan perhatian lebih terhadap para mahasiswa yang orangtuanya terdampak gempa Cianjur.

Dia menjamin biaya hidup mahasiswa asal Kabupaten Cianjur, yang tengah menempuh pendidikan di wilayahnya.

Sri Sultan Hamengkubuwono X menyebutkan telah memiliki daftar "by name, by address" sebanyak 107 mahasiswa asal Cianjur yang orangtuanya terdampak gempa dan tidak mampu mengirim biaya hidup untuk anaknya di Yogyakarta.

"Saya minta cepat ditangani, kalau enggak mereka mau makan apa," ucapnya di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Yogyakarta, Jumat, 2 Desember 2022.

Selain menanggung biaya hidup, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga meminta pihak kampus di DIY ikut memberikan bantuan terkait biaya kuliah mereka.

"Biaya hidup biasanya kami yang berpartisipasi seperti kepada korban bencana di lain tempat sehingga jangan sampai 107 mahasiswa itu 'drop out'," katanya.