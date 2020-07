Kerugian Mencapai Rp2 Miliar, Petani Cabe di Tasikmalaya Menjerit Diserang Virus Mematikan

PIKIRAN RAKYAT - Masa panen cabe merah tahun ini dirasakan paling berat bagi para petani cabe di Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Betapa tidak, mereka yang sebentar lagi bakal memasuki masa panen malah mendapati lahan pertaniannya rusak terseran hama/virus tanaman cabe.

Virus ini menyerang sebagian besar lahan pertanian cabe hingga mati dan gagal panen. Pertama daun dan pucuk cabe keriting, pohon mengering dan akhirnya cabe mati. Hingga kini penanganan terhadap virus ini belum juga bisa teratasi. Hingga lahan yang terserang kian meluas.

Dari data sekitar 500 hektare lahan pertanian cabe di Kecamatan Taraju, diketahui kini hanya tinggal 3 hektare saja. Begitu pula di kecamatan Bojongambir, dari 242 hektar lahan perkebunan cabe kini seluruhnya telah berhenti menanam cabe.

Ketua kelompok tani cabe Bintang Tani di Desa Banyuasih Kecamatan Taraju, Ujang Rusmana mengatakan, akibat gagalnya panen cabe pada musim tanam kali ini pihaknya bahkan merugi sebesar Rp2 Miliar. Uang tersebut merupakan modal dirinya yang dikelolakan kepada 100 petani cabe lainnya, yang berada di bawah binaan kelompok tani Bintang Tani.

"Jadi ratusan petani cabe binaan kelompok Bintang Tani semua gagal panen akibat serangan hama atau virus itu. Sehingga mereka pun tidak bisa mengembalikan biaya produksinya. Setelah dihitung kerugian mencpai Rp2 Miliar" jelas Ujang, Rabu 8 Juli 2020.

Melalui kelompok tani Bintang Tani, ratusan petani memang diberikan kemudahan pinjaman lunak untuk biaya menanam. Mulai dari membeli bibit, pupuk, pemeliharaan hingga obat penangkal hama. Akan tetapi ketika serangan virus terjadi, semua modal yang telah dipakai lenyap sia-sia.

Kondisi ini bahkan diperparah dengan anjloknya harga jual cabe merah di tingkat petani ke pengepul yang dihargai Rp5.000 sampai Rp6.000 saja per kilogram. Jauh dibawah harga normal Rp20.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Bahkan harga cabe pernah menembus Rp50.000 per kilogram.