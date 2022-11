Update Gempa Cianjur: Korban Meninggal Bertambah 1 Orang, 107 Jenazah Masih Belum Teridentifikasi

PIKIRAN RAKYAT - Penanganan bencana di Cianjur akibat gempa magnitudo 5,6 sudah memasuki hari keempat.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pun menuturkan perkembangan terbaru terkait jumlah korban yang telah ditemukan oleh tim SAR gabungan.

"Perkembangan terakhir terkait jumlah korban, hari ini sejumlah 272 jenazah karena hari ini ditemukan 1 jenazah atas nama Ibu Nining, umur 64 tahun," katanya dalam konferensi pers, Kamis, 24 November 2022.

"Sekarang jadi 272, dari 272 ini yang sudah dapat diidentifikasi by name by address-nya ada 165 orang. Sementara yang masih kita cari terus siapa ini identitasnya, masih ada 107 jenazah," tuturnya menambahkan.

Sedangkan untuk korban hilang, karena telah ditemukan 1 orang, maka saat ini jumlah korban hilang berkurang menjadi 39 orang.

Baca Juga: Pengacara Benarkan Lee Seung Gi Dihina dan Diancam CEO Hook Entertainment

"Dari 39 ini, kami dapat informasi baru, 32 memang warga Cijedil, Kecamatan Cugenang, dan ada 7 warga yang melintas di sekitar itu, itu juga menjadi korban," ucap Suharyanto.

"Nah korban hilang ini semuanya sudah teridentifikasi nama dan keluarganya, sehingga ini untuk memudahkan pencarian yang dilakukan terus menerus oleh tim SAR Gabungan," ujarnya menambahkan.

Untuk proses pencarian korban gempa Cianjur yang masih hilang, sebanyak 6.000 orang dari Tim SAR Gabungan dikerahkan.