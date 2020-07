Hasil Tes Swab di Pasar Pagi, Kasus Positif Covid-19 di Cirebon Bertambah Dua

PIKIRAN RAKYAT - Kasus positif covid-19 di Kota Cirebon kembali bertambah.

Update yang muncul pada situs resmi pusat informasi koordinasi covid-19 kota Cirebon (Pikocir) Sabtu, 4 Juli 2020, menunjukkan adanya total kasus menjadi 27.

Sehari sebelumnya, total kasus yang terjadi di Kota Cirebon baru 25, terdiri atas 15 positif aktif atau yang tercantum pada kolom dalam pengawasan, 8 pada Kolom sembuh, dan 2 pada kolom meninggal dunia.

Namun, hasil update terbaru kasus positif aktif atau dalam pengawasan bertambah menjadi 17, sedangkan total kasus positif di Kota Cirebon jumlahnya menjadi 27.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon dr Edy Sugiarto membenarkan adanya update penambahan kasus positif di kota Cirebon sebanyak 2 orang.

“Iya betul, jadi 17," tuturnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp.

Edy menambahkan bahwa kasus baru tersebut dua orang adalah mereka yang sebelumnya ikuti test swab di pasar pagi, selanjutnya mereka akan menjalani proses isolasi di rumah sakit.