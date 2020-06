Jor-joran Tawarkan Diskon, Hotel dan Restoran di Pangandaran Bersiap Sambut Para Wisatawan

PIKIRAN RAKYAT - Menjelang dilaksanakan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran usai diterapkannya new normal selama 4 minggu belakangan ini, sejumlah hotel dan restoran di kawasan objek wisata secara jor-joran menawarkan diskon besar-besaran dengan meluncurkan program unggulannya untuk menarik hati para wisatawan untuk berkunjung ke Pangandaran.

Seperti yang terpantau di hotel Horison Palma Pangandaran pihak manajemen sangat memahami kebutuhan para tamunya untuk memanjakan keluarga di tengah penatnya aktivitas di rumah dan di pekerjaan dengan menerapkan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru atau new normal, termasuk mendukung jadwal kegiatan bisnis para tamu.

Melalui program July Paradise Room Package dengan menawarkan paket diskon besar-besaran, seperti salah satu untuk paket kamar ditarif seharga Rp.488,000,-nett, mulai tanggal 1 hingga 30 Juli 2020, sudah termasuk welcome drink, breakfast untuk 2 orang, diskon 10% untuk Food and Beverages serta diskon sebesar 20% untuk Laundry and Dry Clean.

“Momen ini bisa dijadikan waktu yang tepat untuk berkumpul dengan kebiasaan baru dan berbagi kebahagiaan bersama keluarga maupun kerabat setelah sekian lama di rumah. Besar harapan kami bahwa pelayanan serta fasilitas yang diberikan oleh Hotel Horison Palma Pangandaran memberikan kebahagiaan serta memberikan kesan yang baik bagi tamu dan keluarga," ungkap General Manager Hotel Horison Palma Pangandaran, Bangkit Ciptadi melalui telepon, Minggu, 28 Juni 2020.

Bangkit juga menyampaikan, di Hotel Horison Palma Pangandaran juga menawarkan makanan tradisional berupa ayam geprek tolenjeng sebagai Chef Suggestion di bulan Juli lengkap dengan bonus minum ice tea gratis dengan harga Rp. 25.000,-.

Sementara untuk di Dalgona Coffee lanjut dia, dengan beberapa varian rasa seperti Vanilla Latte, Chocolate dan Brown Sugar akan tampil sebagai Beverage of the Month seharga Rp. 25.000,-yang sanggup menyegarkan kembali semangat untuk beraktifitas. Beragam menu lain juga dapat dinikmati di outlet Santan Restaurant, Sakeca Lounge, dan Madys Rooftop Restaurant sambil menikmati indah nya sunset di kala senja.

"Penawaran jor-joran ini untuk menarik wisatawan datang ke Pangandaran," ujarnya.

Apalagi Gubernur Jawa Barat Ridawan Kamil akan meresmikan Great Sale Smiling West Java secara simbolis pada 1 Juli 2020 besok untuk pariwisata di Jawa Barat termasuk pariwisata di Kab Pangandaran.