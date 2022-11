Terungkap Alasan Harga Tomat Melonjak dan Cabai Anjlok, dari Cuaca hingga Ketahanan Produk

PIKIRAN RAKYAT - Harga sejumlah sayuran di Tatar Galuh Ciamis bervariasi. Kenaikan harga paling signifikan adalah tomat yang melonjak hingga 100 persen.

Sebaliknya, harga cabai yang sempat tinggi beberapa waktu lalu, saat ini anjlok. Di Pasar Manis, pasar tradisional terbesar di Ciamis, Rabu 2 November 2022, harga cabai rawit merah hanya Rp50.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp80.000.

Cabai rawit hijau Rp30.000 per kilogram, sebelumnya Rp40.000. Kemudian cabai merah besar untuk eceran Rp5.000 per ons atau Rp50.000 per kilogram, tapi jika membeli 1 kilogram Rp40.000.

Harga cabai ini turun dari sebelumnya Rp60.000. Cabai besar hijau Rp25.000, turun dari Rp40.000 per kilogram. Cabai keriting merah berkisar Rp50.000 per kilogram.

Sementara itu harga tomat melonjak tinggi hingga 100 persen. Harga tomat buah Rp12.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp6.000. Sedangkan tomat sayur Rp10.000 naik dari sebelumnya Rp4.000.

“Harga cabai yang turun drastis, tomat melambung tinggi. Kalau harga eceran memang sedikit lebih mahal dibandingkan jika membeli per kilo. Harga sayuran juga sangat bervariasi,” kata Iis, pedagang sayuran di Blok A Pasar Manis.

Pengaruh cuaca

Dia mengungkapkan, bervariasinya harga sayuran hijau dipengaruhi oleh musim hujan. Seperti halnya tomat, termasuk yang mudah busuk.