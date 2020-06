Pandemi Virus Corona, Kajian Implementasi Transportasi Trem Tertunda

PIKIRAN RAKYAT - COLAS Group Indonesia, konsultan transportasi publik Trem, mengajukan perpanjangan untuk menunda kajian implementasi Trem kepada Pemerintah Kota Bogor. Dinas Perhubungan Kota Bogor mengatakan, Colas Group Indonesia meminta kajian trem bisa ditunda selama tiga bulan, karena saat ini mereka tidak leluasa melakukan penelitian.

“Kemungkinan sampai September. Semua masih kajian, yes or no nya nanti. Alasannya, mereka tidak bisa leluasa bergerak. Kondisinya berbeda, menemui orang juga sekarang curiga-curiga,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Eko Prabowo, Kamis 25 Juni 2020.

Eko mengatakan, sebenarnya pada 2020 ini, kajian terkait Trem harus sudah rampung. Colas Group Indonesia melakukan kajian pada pembangunan koridor 1 trem. Sementara untuk kajian koridor 2 hingga 4 dilakukan oleh Kota Bogor.



“Tapi mohon maaf, anggarannya kan ditarik semua, direfocusing. Kalau memang diperintahkan Dishub untuk melakukan kajian sekarang ya kita lakukan. Kalau enggak cukup ya tahun depan,” kata Eko.

Menurut Eko, saat ini hampir separuh anggaran di Dinas Perhubungan Kota Bogor dipangkas dan dialihkan untuk penanganan Covid-19. Oleh karena itu, ia tidak dapat memastikan apakah kajian trem di Kota Bogor bisa rampung tahun ini atau tidak.

“Kalau Colas selesai, ya yang penting pimpinan tahu, keputusannya ada di pimpinan. Kalau Colas selesai semua, ya tinggal ekspose,” ucap Eko.



Saat ini, dari anggaran Rp 35 miliar Dishub Kota Bogor, sebanyak Rp 18 miliar dialihkan untuk penanganan virus Corona (Covid-19). Meskipun hampir separuhnya dipangkas, beberapa program strategis lain seperti reduksi angkot 2:1 dan pengadaan alat KIR juga tetap berjalan.

“Sudah ada yang berjalan Maret, jadi tidak bisa dijalankan. Kita harus jalan terus, dengan anggaran seadanya,” ujar Eko.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, Pemkot Bogor tidak bisa memaksa Coulas Group untuk menyelesaikan kajian terlebih dengan situasi pandemi seperti saat ini. Meskipun ditunda, Pemkot Bogor tetap akan membahas kelanjutan trem terutama dalam sisi regulasi.



“Kita semua melihat, seluruh dunia terdampak. Harus dipahami, bukan hanya di Indonesia saja, di Perancis juga duluan terdampak. Colas itu sistem perkeretaapian dunia. Mereka dalam konteks mengkaji implementasi trem di Kota Bogor. Perpanjangan waktunya juga sudah disampaikan secara tertulis,” kata Dedie.