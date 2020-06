Pangandaran Siap Terima Rombongan Wisatawan? Ini Jawaban Bupati Jeje

PIKIRAN RAKYAT - Dalam mengambil satu keputusan Bupati Pengandaran Jeje Wiradinata akan lebih berhati-hati, apalagi terkait wabah Covid-19 saat membuka objek wisata di Kabupaten Pangandaran sejak new normal diberlakukan.

Selain pengunjung mewajibkan untuk membawa surat keterangan sehat Rapid Test bebas Covid-19, Jeje juga mewajibkan semua pelaku usaha di sektor pariwisata untuk melakukan protokol kesehatannya dengan memberikan diskon tiket masuk obyek wisata serta diskon biaya menginap dan makan di hotel dan restoran kepada pengunjung sebagai kompensasi biaya Rapid Test.

Bahkan beliau pun (Jeje) telah memprogramkan untuk pelaksanaan sampling Swab Covid-19 secara masal bagi seluruh stakeholder dan pemudik yang merupakan warga Pangandaran secara gratis.

"Kita akan lihat hasil evaluasi di minggu ke empat bulan Juni 2020 ini untuk menentukan apakah bisa menerima atau tidaknya bagi kunjungan wisata khusus rombongan," ujar Bupati Jeje, Senin, 22 Juni 2020.

Meskipun Pangandaran sudah memperbolehkan menerima wisatawan rombongan, namun menurut Jeje, dengan syarat pengunjung tetap harus membawa surat keterangan sehat Rapid Test bebas Covid-19.

"Untuk sementara kami masih menerima wisatawan dari wilayah Jawa Barat dengan syarat membawa surat keterangan sehat Rapid Test bebas Covid-19," ujar Jeje.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua BPC ASITA Kab Pangandaran Adrian Saputro, bahwa ASITA atau Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies adalah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia.