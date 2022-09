Geger! Identitas Asli Bjorka Diduga Remaja Asal Cirebon: Tangkap Saya Jika Kalian Mampu!

PIKIRAN RAKYAT - Media sosial dihebohkan dengan kabar bahwa identitas asli Hacker Bjorka sudah terungkap ke publik.

Menurut informasi yang beredar, sosok di balik akun yang kerap menyebarkan data Pemerintah Indonesia itu adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Bahkan, hacker Bjorka disebut merupakan pria yang masih muda dan berdomisili di Cirebon, Jawa Barat.

Identitas Bjorka ini berhasil dibongkar oleh akun Instagram volt anonym dalam uanggahannya di media sosial.

Baca Juga: Warga Beralih dari Pertamina ke SPBU Swasta, BBM Pelat Merah Tak Lagi Murah?

Akun tersebut menyebut bahwa Hacker Bjorka, diketahui adalah M Said Fikriansyah (17), seorang pemuda asal Desa Klayan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon.

Dalam unggahan tersebut, terlihat foto seorang pria yang hanya terlihat sebagian tubuhnya, dengan keterangan inisial MSF.

Selain itu, ada juga sejumlah keterangan terkait identitas yang diduga sebagai sosok Hacker Bjorka tersebut.

"We are from cirebon (Kami dari Cirebon). Percuma kita bayar Pajar (Pajak Rakyat) namun sistem masih bisa ditembus oleh manusia biasa," tutur keterangan itu.