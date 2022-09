Ridwan Kamil Sampaikan Duka Atas Wafatnya Ratu Elizabeth II, Netizen: Jadi Inget Cendol

PIKIRAN RAKYAT – Ratu Elizabeth II yang telah memimpin Kerajaan Inggris selama 70 tahun lamanya wafat pada 8 September 2022.

Ratu Elizabeth II diketahui menghembuskan nafas terkahirnya pada usia 96 tahun.

Kabar duka tersebut menjadi perhatian seluruh Kepala Pemerintahan di seluruh dunia tak terkecuali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengunggah video potret dari masa ke masa Lizzy sapaan kecil Ratu Elizabeth II di akun media sosial Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Ridwan Kamil mengungkapkan perasaan bela sungkawa atas wafatnya orang nomor 1 di Inggris tersebut.

“On behalf of West Java People, please kindly accept our deepest condolences to Her Majesty, Queen Elizabeth II and the Royal Family. May Her Majesty rest in peace, Ridwan Kamil Governor of West Java.(Atas nama Rakyat Jawa Barat, mohon terima belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia, Ratu Elizabeth II dan Keluarga Kerajaan. Semoga Yang Mulia beristirahat dalam damai,” kata Ridwan Kamil.

Meski demikian, Warga Jawa Barat khususnya Bandung yang akrab dengan Cendol Elizabeth malah mengaitkan sosok Ratu dengan kudapan khas parahyangan tersebut.

