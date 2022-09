Dishub Jabar Umumkan Usulan Penyesuaian Tarif AKDP Ekonomi

PIKIRAN RAKYAT - Dinas Perhubungan Jawa Barat resmi mengumumkan usulan penyesuaian tarif ekonomi angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan bus kota setelah kenaikan BBM pada 3 September 2022 lalu.

Adapun usulan penyesuaian tarif AKDP di Jabar yaitu Rp266, 54 per penumpang/km untuk bis besar, Rp266,61 per penumpang/km untuk bis sedang dan Rp368,38 per penumpang/km untuk bis kecil.

Namun untuk keleluasan di lapangan, Dishub pun menerbitkan ketentuan tarif batas atas dan batas bawah berdasarkan Pergub No 15/2016.

Tarif Batas Atas hasil kajian penyesuaian tarif, bus besar Rp346,50 per penumpang/km, bus sedang Rp346,07 per penumpang/km, bus kecil Rp478,89 pernumpang/km.

Tarif Batas Bawah hasil kajian penyesuaian tarif bus besar Rp213,23 per penumpang/km, bus sedang Rp212,97 per penumpang/km, dan bus kecil Rp294,7 per penumpang/km.

Sementara itu, usulan Tarif Baru Bus Kota yaitu Rp13.000 untuk umum dan Rp8.000 untuk pelajar/mahasiswa.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar A Koswara mengatakan, sebelum adanya penyesuaian tarif karena kenaikan BBM pada awal September 2022 ini sebelumya para pengusaha AKDP pun telah melakukan penyesuaian tarif. Di antaranya dikarenakan adanya situasi pandemi Covid-19, ketika terjadi pembatasan jumlah penumpang karena harus menjaga jarak.

"Dari kenaikan eksisting tersebut, kenaikan karena BBM ini mencapai 15,99 persen,"ucapnya pada jumpa pers secara daring, Kamis, 8 September 2022.