Liz Truss Diangkat Jadi Perdana Menteri Inggris, Ridwan Kamil: The Power of Cendol Elizabeth

PIKIRAN RAKYAT - Liz Truss diangkat menjadi Perdana Menteri Inggris baru, menggantikan Boris Johnson yang mengundurkan diri pada Juli 2022 lalu.

Selanjutnya Truss akan menemui Ratu Elizabeth di Skotlandia terlebih dahulu, sebelum melakukan pembentukan menteri kabinet baru.

“Terima kasih telah mempercayakan kepada saya untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan di negara yang hebat ini,” ucap Truss.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun memberikan selamat atas kemenangan Liz Truss dalam pemungutan suara.

“Congratulations to HE Elizabeth Truss, who is elected as the new Prime Minister of United Kingdom, (Selamat kepada HE Elizabeth Truss, yang terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris baru)” ucap Kang Emil dalam unggahannya.

Dalam unggahannya tersebut, Kang Emil sapaan akrabnya juga membongkar rahasia kemenangan Liz Truss menjadi Perdana Menteri Inggris.

Ketika itu Kang Emil menjamu kunjungan Liz Truss saat masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris dengan minuman Cendol khas Jawa Barat di Bogor.