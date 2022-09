Bima Arya Main Bakiak Bareng Wali kota negara-negara G20, Sekda Jabar: Kolaborasi Harus Berlanjut

PIKIRAN RAKYAT - Rangkaian Mayors Retreat U20 di Kota Bogor yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbilang seru.

Setelah diajak membuat kuliner khas asal Garut, dodol dan menikmati kopi Jabar, para delegasi dikenalkan lebih dekat dengan seni budaya asal Jabar di kawasan gedung heritage Keresidenan Bogor dan Creative Center Kota Bogor.

Sebanyak 44 perwakilan delegasi kota negara-negara G20 tampak terhibur dengan rangkaian acara yang disajikan oleh Pemda Provinsi Jabar selama Kamis (1/9/2022).

Dipimpin oleh tuan rumah Wali Kota Bogor Bima Arya, para delegasi diajak berkeliling Gedung 1908, kemudian mereka diajak menyaksikan kesenian Singa Depok dengan alunan alat musik Sunda.

Baca Juga: 5 Kebiasaan yang Bikin Lelah Mental, Salah Satunya Sering Berkata 'Iya'

Tak hanya itu, para delegasi terhibur dengan atraksi kaulinan yang dilakoni anak-anak kecil yang menggemaskan bermain aneka kaulinan barudak Jabar dulu kala seperti ucing sumput, dodorongan pelepah pohon palem, momobilan, dan sasarungan orang sunat.

Beberapa delegasi tak menolak ketika mereka diajak bermain bakiak berkelompok. Bima Arya turut mengikuti perlombaan tradisional tersebut.

"That was fun for me, great," ucap salah seorang delegasi. "Yeah good," timpal yang lainnya.

Setelah diajak berinteraksi dengan Kaulinan, para delegasi menyaksikan pertunjukan wayang golek berbahasa Inggris dengan dalang Atep AS Hudaya dari Giri Komara.