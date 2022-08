6 Anak Terseret Ombak saat Bermain di Pantai Mekarsari, Satu Orang Masih Hilang

PIKIRAN RAKYAT - Pantai utara Kabupaten Indramayu kembali menelan korban jiwa. Kali ini menimpa anak yang sedang bermain di Pantai Mekarsari, Kecamatan Patrol.

Enam anak terseret ombak. Lima anak dapat menyelamatkan diri, sebagian dibantu warga. Sedangkan seorang anak dinyatakan hilang.

Pencarian dilakukan memasuki hari keempat, Rabu (24/8/2022). Korban diketahui bernama Muhamad Rizki (12), warga Blok Pilangsari, Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu.

Diperoleh keterangan, Rizki saat itu tengah bermain bersama rekannya. Namun, korban terseret arus dan tenggelam.

Baca Juga: Inilah Pekerjaan Baru Amelia Pegawai Alfamart Usai Ciduk Pencuri Cokelat Bermobil Mercy

Sementara lima temannya berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan warga.

Kepala Kantor SAR Bandung, Jumaril SE MM selaku SMC (SAR Mission Coordinator) mengatakan, pencarian hari kedua dilaksanakan sesuai rencana operasi SAR dengan mengacu pada SAR Map Prediction terkait prediksi sebaran korban.

Kata dia, dengan membagi tim menjadi 2 SRU (Search and Rescue Unit) dan melakukan pencarian korban di sekitar LKP (last known position) pada koordinat 6°16'51,41"S-107°59'24,69"E dengan luas area pencarian 14,4 nautical mile atau sekitar 26.6 km.