Kesaksian 'Iron Man' Saat Kecelakaan Cibubur: Warga Sibuk Main HP, Bukannya Menolong

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui Purwanto, pria asal Cirebon yang sering cosplay menjadi Iron Man di kawasan Cibubur.

Ridwan Kamil menemuinya untuk mengucapkan terima kasih kepada Purwanto yang sigap menolong para korban kecelakaan lalu lintas di perbatasan Cibubur-Bekasi pada 18 Juli 2022.

Ridwan Kamil mendapatkan keterangan dari Purwanto bahwa saat kecelakaan terjadi, banyak warga yang justru sibuk main hp alih-alih menolong para korban.

"'Warga sibuk main hp, bukannya menolong.' Itu kesaksian Iron Man asal Cirebon, Purwanto, saat kejadian tabrakan maut di perbatasan Cibubur Bekasi, 'Warga beberapa ada pinggir jalan, cuman pada sibuk midioin. Diajak nolong malah pada diem bae,'” kata Ridwan Kamil menuturkan ulang keterangan dari Purwanto.

"Semoga kita semua, tidak masuk golongan yg hilang empati, karena alasan kesibukan kita, alasan takut, atau karena berharap petugas pasti akan datang & sejuta alasan lainnya," kata Ridwan Kamil dalam unggahan di akun media sosial pribadinya pada Minggu, 24 Juli 2922.

"Semoga kita semua menjadi pribadi humanis penolong yg satset satset. Jiwa yg selalu memanusiakan manusia," tuturnya.

Ridwan Kamil menutup ceritanya dengan memuji Purwanto dan menjulukinya sebagai Iron Man sesungguhnya.

"Terima kasih Mas Purwanto, you are the real Iron Man," sebut Ridwan Kamil.