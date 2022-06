Harga Bahan Pokok Mulai Turun, Daging Ayam Kini Dibanderol Rp38 Ribu

PIKIRAN RAKYAT - Harga sejumlah bahan pokok dan sayuran di Majalengka mulai turun. Walaupun penurunan tidak signifikan, turunnya harga diduga akibat pasokan yang mulai banyak serta permintaan pasar mulai berkurang pada Minggu, 19 Juni 2022.

Penurunan harga ini disambut gembira para pedagang eceran juga konsumen, karena memegang pengaruh terhadap tingkat penjualan yang diprediksi akan mulai mengalami peningkatan dibanding harga mahal yang omsetnya rendah.

Menurut keterangan sejumlah pedagang, harga cabe merah keriting dan cabe merah tanjung yang semula dijual hingga mencapai Rp100.000 per kg kini turun menjadi Rp90.000 per kg. Sementara cabe rawit domba yang sempat mencapai Rp 120.000 per kg kini harganya sebesar Rp 100.000 per kg.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas bawang merah yang kini sudah bisa dijual eceran seharga Rp50.000 per kg atau Rp12.500 per seperempat kg, bawang daun juga turun Rp1.000 per kg atau menjadi Rp12.000 per kg, demikian dengan harga kol, pecay dan sosin seharga Rp13.000 per kg.

Harga yang mulai turun juga terjadi pada harga ayam broiler yang semula mencapai Rp43.000 per kg kini harga sudah hampir normal sebesar Rp38.000 hingga Rp39.000 per kg di tingkat pedagang eceran. Sedangkan di warung dijual seharga Rp44.000 per kg, turun Rp4.000 dari setiap kilonya ini diduga karena musim hajatan mulai berkurang.

“Harga daging ayam udah turun, tapi ya ngga tau juga kalau nanti mendekati lebaran naik lagi, karena sekarang masih naik turun,” kata Ida pedagang ayam potong di Majalengka Wetan.

Untuk harga telur ayam ditingkat grosir kini sudah mencapai Rp28.000 hingga Rp29.000 per kg, sedangkan di warung masih dijual seharga Rp35.000 per kg.