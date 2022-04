Minta Pengguna Tol dari Jateng Manfaatkan Waktu Sebelum Rekayasa Lalu Lintas, Wakapolda Jabar: Harus Kosong

PIKIRAN RAKYAT - Wakil Kapolda Jawa Barat Brigjen Pol Bariza Sulfi meminta masyarakat pengguna jalan tol dari Jawa Tengah menuju Jakarta untuk memanfaatkan momen sebelum one way rekayasa jalur mudik lebaran 2022 yang dimulai 28 April 2022 pukul 17.00 mendatang.

Bariza meminta warga jangan berleha-leha jika tidak ingin dialihkan ke jalan arteri.



"Kan one way itu dari Jakarta ke Jateng. Orang Jateng yang di rest area 30 menit sebelum one way itu berlaku harus kita kosongkan," ujar Bariza dalam paparan rapat koordinasi mudik 2022 Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 19 April 2022.



Menurut dia, warga yang akan ke Jakarta harus bergegas untuk meninggalkan rest area sebelum ditutup.

"Kan sebelum one way dimulai Kamis 28 April pukul 5 sore (pukul 17.00). Dari jam 3 kami sudah woro-woro nanti jam 5 akan one way. Kalau mau ke Jakarta jangan leha-leha, kalau telat, harus keluar jalur alternatif kan kasihan," tuturnya.



Menurut dia, jika warga menggunakan jalur alternatif akan memakan waktu lebih lama. Di sisi lain pihaknya menyiapkan jalur-jalur alternatif di Jabar dan memastikan tidak ada hambatan atau yang mengganggu kelancaran kegiatan mudik.



"Kalau keluar jam 04.15, 04-30 sampai Cikampek km 74 nanti dikeluarkan lewat arteri kan kasian masyarakat," ujar dia.



Sebelumnya, Bariza Sulfi mengatakan, dengan adanya pemberlakuan tersebut perlu ada koordinasi untuk mengantisipasi dampak dialihkannya jalur Jateng menuju Jakarta via jalan arteri atau alternatif.

"Yang perlu diantisipasi one way jalur tol yg pertama rest area. Dari Jumat kemarin yaitu di rest area KM 57, KM 102, KM 130, KM 160, KM 207, dan KM 228. Dan secara fisik ada Pos PAM yang diisi oleh stakeholder seperti dishub, dinkes TNI pramuka yang bisa bantu kelengkapan di pos mohon seattle pada saat dibutuhkan," ujarnya dalam rapat koordinasi persiapan mudik 2022 di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa 19 April 2022.

Menurut Bariza, yang perlu diperhatikan saat one way dari Jakarta ke Jateng adalah pada saat buka puasa nanti rest area diserbu pemudik. Oleh karena itu perlu antisipasi di jalur exit tol di sekitar rest area.



"Kita akan berlakukan buka tutup rest area. 500 misalnya kapasitasnya jadi 450 kapasitas. Selain itu, maksimal 30 menit berbuka dan solat. Ini penting karena titik kepadatan pada saat buka puasa, di luar itu saya yakin lancar," ucapnya.



Selanjutnya, kata dia, dengan adanya one way pihaknya perlu mencegah dan mengantisipasi kecelakaan. Jangan sampai penanganannya lama dan jangan sampai jadi tontonan.



"Kami mohon dishub siapkan derek, ini penting itu untuk melancarkan lalu lintas," ujar dia. ***