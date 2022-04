Munggahan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jabar Gelar Produk Tani

PIKIRAN RAKYAT - Dalam rangka mendukung pengembangan akses pemasaran langsung dari petani/kelompok tani se-Jawa Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Gelar Produk Pasar Tani, di parkiran Dinas TPH Jabar, Jalan Surapati, Kota Bandung, Jumat, 1 April 2022.

Gelar Produk Pasar Tani yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadhan ini juga untuk memastikan ketersediaan pangan aman dan terkendali.

Kepala Dinas TPH Jabar Dadan Hidayat mengatakan, pasar tani mendatangkan produk pertanian, peternakan, perikanan beserta produk olahannya dari para pelaku usaha pertanian di berbagai daerah di Jawa Barat. Komoditas yang akan diperjual belikan adalah aneka buah dan sayuran, aneka tanaman hias dan obat-obatan, hasil hutan dan perkebunan, benih dan bibit tanaman, beras, telur, daging, ikan beserta produk olahannya dan juga makanan siap saji.

"Selain itu pada gelaran Pasar Tani kali ini juga dilakukan pemberian produk sebanyak 100 pack. Kegiatan pemberian produk ini dilaksanakan dengan membeli produk dari petani yang sedang panen (over supply) di wilayah masing-masing. Adapun jenis produk yang dibeli meliputi produk segar dan olahan," ujarnya, Kamis, 31 Maret 2022.

Sasaran dari kegiatan Gelar Produk Pasar Tani ini adalah karyawan dinas dan perkantoran serta warga masyarakat di lingkungan sekitar Dinas TPH.

Dengan digelarnya kegiatan ini, kata Dadan, diharapkan memberikan dampak positif bagi petani/pelaku usaha dan konsumen. Nantinya gelaran Pasar Tani ini akan direncanakan setiap bulan dan bersinergi dengan berbagai stakeholder dalam hal penjualan di wilayah publik seperti Mall dan penjualan secara online.

Dadan mengatakan, pelaksanaan promosi Gelar Pasar Tani ini agar masyarakat dapat membeli produk pangan dan hortikultura berkualitas dan harganya terjangkau. Pengembangan pemasaran produk melalui Gelar Produk Pasar Tani diarahkan untuk pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran, pemenuhan kebutuhan domestik/meningkatkan akses pasar dalam negeri yang berkaitan dengan stabilisasi harga dan akses pasar luar negeri terkait dengan peningkatan ekspor serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan hortikultura di tingkat produsen dan konsumen.

"Kegiatan Pasar Tani ini memberi berbagai manfaat, seperti petani dapat menjual produknya secara langsung, memperoleh kepastian harga, menikmati harga tertinggi dari semua penawar, menerima cash and carry, tercapai stabilitas harga, tercipta one region one price, memotong 2 – 3 rantai pasok, tata kelola yang efisien, transparan dan berimbang," ujarnya.***