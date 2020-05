KAI Daop 3 Cirebon Resmi Perpanjang Pembatalan Perjalanan Reguler hingga 30 Juni 2020 Mendatang

PIKIRAN RAKYAT - Manager Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Luqman Arif mengatakan resmi memperpanjang pembatalan seluruh perjalanan kereta api Reguler sampai tanggal 30 Juni 2020 mendatang guna mencegah penyebaran dan penularan COVID-19.

Diketahui, hal ini berlaku untuk rute KA reguler jarak jauh dan menengah, baik menuju arah barat (Jakarta, Bandung), menuju timur (Semarang, Surabaya), maupun menuju selatan (Purwokerto, Yogyakarta, Madiun).

Sebelumnya PT KAI (Persero) menerapkan pola pembatalan sementara perjalanan KA sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.

Baca Juga: Restoran Diizinkan Melayani Makan di Tempat Selama PSBB Kota Bandung, Simak Aturannya

Selain itu, PT KAI juga sudah menyiapkan pedoman New Normal dalam pelayanan kepada pelanggan baik pada bisnis angkutan penumpang dan barang. New Normal KAI ini sebagai bentuk adaptasi pelayanan perkeretaapian dengan mengurangi kontak fisik dan menerapkan protokol kesehatan.

“Pedoman ini dibuat untuk melindungi pegawai dan pelanggan kami dari kemungkinan terpapar COVID-19 pada masa New Normal,” ujar Luqman.



Luqman menerangkan pedoman new normal tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Baca Juga: Sebanyak 1,1 Juta Nelayan akan Dapat BLT 600.000 per Bulan hingga Desember 2020 Mendatang



Pedoman tersebut akan diaplikasikan ketika Kereta Api Jarak Jauh Reguler kembali beroperasi.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di Pikiranrakyat-cirebon.com dengan judul "Hingga 30 Juni 2020, KAI Pastikan Tidak Ada Layanan Kereta Api Reguler"

“Saat ini, KAI masih menunggu arahan dari Kementerian Perhubungan dan terus memperhatikan perkembangan penerapan PSBB di berbagai daerah,” jelasnya.



Pada pedoman New Normal ini, nantinya pemesanan tiket hanya dapat dilakukan secara online yaitu Aplikasi KAI Access, Web KAI, dan mitra penjualan tiket resmi KAI lainnya. Sedangkan loket hanya difungsikan untuk pembelian go show (tiga jam sebelum jadwal Keberangkatan).