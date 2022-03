Pastikan Beras Aman untuk Beberapa Tahun ke Depan, Bulog Cirebon Siap Suplai ke Luar Pulau

Sejumlah pekerja angkut tengah mengangkut beras di Gudang Bulog Kasokandel, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka beberapa waktu lalu. Kepala Sub Divre Bulig Cirebon memastikan stok beras di gudang sangat aman bahkan berlebih. Kebutuhan per bulan untuk Cirebon, Majalengka dan Kuningan hanya sebanyak 1.000 ton per bulan sedangkan stok mencapai 63.000 ton. / Pikiran Rakyat/Tati Purnawati