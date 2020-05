New Normal Disambut Bak Angin Segar bagi Pariwisata Kabupaten Garut

PIKIRAN RAKYAT - Keputusan Pemkab Garut, Jawa Barat, untuk mulai membuka kembali operasional sektor wisata disambut baik berbagai kalangan.

Keputusan ini dinilai dapat membangkitkan wisata Garut yang sudah dua bulan "mati" akibat pandemi Covid-19.



"Alhamdulillah Pak Bupati mengambil kebijakan untuk menerapkan konsep "new normal" sehingga berbagai aktivitas termasuk sektor wisata bisa berjalan normal kembali. Dengan konsep "new normal" ini para pelaku wisata bisa kembali menarik kunjungan wisawatan," ujar Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Garut, Rahmat Khadi, Kamis , 29 Mei 2020.

Menurut Khadi, keputusan Bupati untuk membuka objek wisata mulai 2 Juni akan menjadi angin segar bagi sektor wisata di Garut. Selama ini sudah ada ribuan orang pekerja di sektor pariwisata di Garut yang sudah dirumahkan yang merupakan dampak pandemi Covid-19.



Dikatakannya, pembukaan kembali operasional sektor wisata di Garut selama ini sudah sangat dinanti-nantikan para pengusaha wisata di Garut. Ribuan karyawan yang sebelumnya sudah dirumahkan pun akan kembali bida bekerja dan geliat ekonomi pun bisa bangkit lagi.



BPPD tutur Khadi, juga sangat mendukung adanya penerapan protokol kesehatan di seluruh objek wisata. Hal ini dinilainya sangat penting demi keamanan dan kesehatan para pengunjung dan juga karyawan.



Khadi mengungkapkan, untuk persiapan pembukaan tempat wisata, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Strategi promosi akan diperkuat dengan tetap mengedepankan "new normal".



"Kami akan perkuat strategi promosi untuk lebih menarik pengunjung. Kami juga sangat mengapresiasi langkah Pemkab Garut yang akan mengumpulkan para pengusaha wisata sebagai persiapan dibukanya kembali sektor wisata di Garut," katanya.



Menurut Khadi, selama ini Kabupaten Garut dikenal sebagai daerah wisata dan telah menjadi daerah tujuan para wisatawan dari berbagai daerah twrmasuk dari mancanegara. Dengan akan dibukanya kembali sektor wisata di Garut, maka BPPD akan melakukan pembenahan termasuk kaitan dengan penerapan protokol kesehatan.



Ia pun meminta kepada para pengelola sektor wisata di Garut untuk selalu memperhatikan dan mematuhi arahan pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan. Keselamatan dan kesehatan pengunjung maupun karyawan menurutnya harus menjadi prioritas.



Asesor dan pengamat pariwisata Garut, Ivi D Sunardi menerangkan sejak pandemi Covid-19 dan diberlakukannya PSBB, hotel-hotel di Garut telah taat mengikuti anjuran protokol kesehatan. Di lobi-lobi hotel, sudah mulai diberlakukan pengecekan suhu tubuh dengan termometer tembak, pengadaan hand sanitizer, dan pemakaian masker bagi para staf.



Selain itu tambahnya, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19, prosedur registrasi dengan tamu pun dibuat cepat dan efisien dengan tetap menjaga jarak aman. Oleh karenanya, apabila ada rencana pembukaan kembali sektor wisata, tentu hotel-hotel di Garut sudah siap dengan protokol tersebut.



"Yang menjadi masalah justeru soal kunjungan wisatawan. Rencana new normal ini apakah berbarengan dengan pelonggaran PSBB atau tidak. Pasalnya, pasar wisatawan ke Garut berasal dari kota besar seperti Bandung dan Jakarta," ucap Ivi.



Diungkapkan Ivi, ketika PSBB sudah tak diterapkan di Bandung dan Jakarta, belum tentu warganya diperbolehkan berwisata ke Garut. Padahal bisnis hotel dan akomodasi itu sangat mengandalkan perjalanan wisatawan.



Lebih jauh disampaikannya, langkah yang harus diperhatikan oleh industri wisata di era new normal dengan mempersiapkan strategi wisata baru. Hal itu sejalan dengan perubahan perilaku pasar pascapandemi.***