Mulai Berlaku 1 Januari 2023, Program ODOL Sempat Ditunda karena Keberatan Berbagai Pihak

PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengampanyekan program Zero ODOL (over dimension over loading) pada angkutan barang yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023 mendatang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut andil mendukung dalam mencapai 2023 bebas ODOL atas dasar mengutamakan keselamatan bersama para pengguna jalan.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat A Koswara mengatakan, aturan pengetatan ODOL bukanlah hal yang baru. Aturan tersebut sudah ada sejak 2009 yang melarang ODOL beroperasi namun alami penundaaan karena ada keberatan berbagai pihak. Namun semakin hari pelanggaran tersebut berdampak negatif terutama pada keselamatan pengguna jalan.

Menurut data yang dihimpun oleh Dishub Jabar, pada tahun 2021 terdapat 837.935 atau 58,80 persen angkutan barang yang melanggar dan 41,2 persen atau 587.080 unit angkutan barang yang tidak melanggar.

Baca Juga: Menag Bandingkan Pengeras Suara Masjid dengan Gonggongan Anjing, Fadli Zon: Diksi dan Metafor Tak Terkontrol

"Penertiban harus dilaksanakan sehingga 2023 bebas ODOL," ujar Koswara yang ditemui di kantornya, Rabu, 23 Februari 2022.

Menurut dia, pengetatan ODOL harus disikapi secara objektif yaitu berdasarkan data. Yang memanfaatkan jalan itu tidak hanya ODOL, di sana ada penguna sepeda motor, mobil pribadi dan angkutan penumpang.

"Keseluruhan yang menggunakan fasilitas jalan itu siapa, apakah ODOL saja atau yang lain? ODOL itu jumlahnya di bawah 10 persen total kendaraan, tapi dampaknya atau resikonya membahayakan yang 90 persen. Hal itu termasuk pada risiko kerusakan jalan, konstruksilah. Itu bisa dibangun, tapi nyawa manusia tidak bisa diganti," tuturnya.

Baca Juga: Kartu BPJS Kesehatan Nonaktif?, Masyarakat Wajib Bayar Tunggakan Iuran untuk Syarat Jual Beli Tanah

Adapun biaya perbaikan jalan akibat ODOL dapat menelan Rp43 triliun per tahun, berdasarkan data tahun 2020 (nasional).