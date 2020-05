Harga dan Pasokan Sembako di Kota Bekasi Dipastikan Aman

PIKIRAN RAKYAT - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi memastikan harga bahan kebutuhan pokok tetap stabil di masa pandemi Covid-19 sekaligus bulan Ramadan 1441 H. Selain kestabilan harga, Disdagperin Kota Bekasi juga menjamin pasokan kebutuhan pangan bagi warga Kota Bekasi tetap terjamin.

Kepala Disdagperin Kota Bekasi Kariman menyebutkan, berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, ada dua item bahan pangan yang mengalami kenaikan harga.

"Bawang merah dan ikan teri medan yang harganya naik, sementara yang lainnya stabil," kata Kariman, Jumat 8 Mei 2020.

Kenaikan harga bawang merah berkisar 10 persen, dari semula Rp 45.000 per kilogram, kini menjadi Rp 50.000 per kilogram. Hal yang sama juga berlaku pada ikan teri medan yang naik 10 persen. Kini harga ikan teri medan Rp 110.000 per kilogram, padahal sebelumnya hanya Rp 100.000 per kilogram.

Kariman menyebutkan dua kemungkinan yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas tersebut. Pertama, kendala produksi juga distribusi dari daerah asal pemasok kedua komoditas.

"Atau yang kedua, kenaikan harga dipicu pola konsumsi pembeli yang menyetok dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan juga masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Ketidakseimbangan antara permintaan dengan ketersediaan barang di pasar ini yang lantas memicu kenaikan harga," katanya.

Meski demikian, Kariman mengimbau masyarakat tidak perlu panik. Berdasarkan pantauan di berbagai pasar tradisional, item-item komoditas pangan masih terjaga ketersediaannya hingga akhir Mei 2020.***