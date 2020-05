Cetar Edisi 11: Jangan Egois saat Berdoa

View this post on Instagram

Doa yang Langsung Diamini Malaikat Andai Anda membuat kebaikan untuk orang lain itu sesungguhnya Anda membuat kebaikan untuk diri sendiri. . Apa kebaikan yang paling mudah kita lakukan, dan sangat terasa manfaatnya untuk orang lain? . Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk sahabatnya yang muslim tanpa sepengetahuan yang didoakan, itu didengar diprioritaskan. . Apa pekerjaan malaikat di situ, ketika sahabat ini mendoakan sahabatnya untuk kebaikan. . Malaikat akan mengamini doa tersebut. Ya Allah kabulkan permintaan orang ini untuk temannya.