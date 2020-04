Lima Kecamatan di Kab. Sukabumi Terima Bansos dari Pemprov Jabar, 42 Lagi Menyusul

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jawa Barat kepada warga penerima bantuan.

Bantuan tersebut baru didistribusikan kepada warga penerima di 5 kecamatan dari 47 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan, kecamatan yang sudah menerima bantuan, adalah Kecamatan Gegerbitung, Surade, Jampangtengah, Jampangkulon, dan Kecamatan Ciracap.

Pemkab Sukabumi optimis bantuan tersebut dapat disalurkan dalam beberapa hari kedepan. Bantuan yang langsung didistribusikan dari Gedung Sate Bandung tersebut, kini telah disalurkan di lima Kecamatan. Yakni di Kecamatan Gegerbitung, Surade, Jampangtengah, Jampangkulon, dan Kecamatan Ciracap.



Sisanya 42 kecamatan sedang dilakukan pendataan. Sehingga bantuan dari Pemprov Jabar belum bisa didistribusikan kepada warga penerima manfaat.

"Setelah proses pendataan selesai, bantuan sosial bisa segera didistribusikan ke semua kecamatan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri, Kamis 30 April 2020.

Iyos Somantri mengatakan, sesuai arahan dari provinsi Jabar, pendataan harus segera dilakukan secepatnya. Apalagi sebagian besar pendataan belum tuntas, terutama usulan penerima bantuan sesuai by name by addre serta by nik," katanya.



"Kami telah memerintahkan KaDinsos untuk segera menyelesaikan pendataan, sehingga bantuan dapat secepatnya didistribusikan," katanya.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah penerima bansos dari provinsi di Kabupaten Sukabumi mencapai 75.648 penerima manfaat. Jumlah ini, kata sekda, bersifat fixed sehingga tidak bisa digeser-geser lagi.

Nama yang tercantum pada DTKS, adalah warga berpenghasilan rendah dan masuk kategori miskin baru (misbar). Dan, mereka bukan peserta atau penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan).



Besarnya bantuan yang diterima penerima manfaat sebesar Rp 500.000 selama 3 bulan April hingga Juni 2020. Bantuan yang diterima berupa uang tunai sebesar Rp 150.000 dan bantuan pangan senilai Rp 350.000.