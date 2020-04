Tabung Gas Melimpah di Momen Ramadhan, Harganya Tetap Stabil

PIKIRAN RAKYAT - Marketing Operation Region III Banten PT Pertamina, memberikan ektra droping atau suplay Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram sebanyak 124.000 tabung di Kabupaten Pandeglang.



Hal itu dilakukan, untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan Gas LPG, yang biasanya meningkat menjelang bulan Ramadhan 1441 Hijriah atau 2020.



"Menjelang bulan puasa dari pertamina untuk bulan april sudah menggelontorkan LPG 3 kilogram sebanyak 124.000 tabung atau 555 persen dari total kebutuhan harian," kata Sales Branch Manager Rayon IV Banten, Muhammad Salman Alfarisi saat ditemui di Pandeglang, Ahad 26 April 2020.

Baca Juga: Apple -Google Sebut Pengguna Smartphone Bisa Mengontrol Sistem Pelacakan COVID-19 Sendiri



Ia mengatakan, adanya penambahan suplay Gas LPG sebanyak 124.000, para agen LPG di Kabupaten Pandeglang mempunyai kewajiban menjaga harga dan stok, dari mulai pangkalan sampai dengan pengecer.



"Para agen mempunyai kewajiban untuk menjaga harga dari mulai pangkalan sampai dengan ke pengecer, maka diharapkan harga di level pengecer tidak terlalu tinggi," katanya.



Menurutnya, penambahan ekstra droping akan terus dilakukan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang biasanya akan melonjak pada pertengahan ramadhan.

Baca Juga: KONI Jabar Ambil Sisi Positif Ditundanya Penyelenggaraan PON Papua



"Jadi kami imbau masyarakat untuk tidak khawatir mengenai ketersedian LPG 3 kilogram di pasaran, karena kami akan terus memantau stok yang ada di kabupaten pandeglang," ujarnya.



Salman menegaskan, LPG 3 kg merupakan subsidi yang peruntukannya diatur dalam peraturan presiden no. 104/2007 dan peraturan menteri esdm no. 21/2007 tentang penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga.



"Pada aturan tersebut, tertuang jelas bahwa alokasinya hanya ditujukan bagi rumah tangga pra sejahtera, yakni yang memiliki penghasilan di bawah Rp 1,5 juta per bulan, serta kegiatan usaha kecil dan mikro," tuturnya.

Baca Juga: Di Tengah Pandemi, Manusia Gerobak di Kota Serang Semakin Banyak



Sementara itu, Sekretaris Himpunan Wirausaha Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi Banten, Oji Fahruroji berharap, masyarakat di Kabupaten Pandeglang bisa tenang dengan adanya ekstra droping dari Pertamina.



"Kami berharap masyarakat bisa lebih tenang, dalam menjalankan ibadah selama bulan ramadhan, karena Pertamina telah menjamin ketersediaan LPG 3 kg di Kabupaten Pandeglang," katanya.



Ia mengingatkan kepada Masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi, untuk tidak menggunakan gas bersubsidi dari Pemerintah, hanya karena ketersediaan pasokan yang melimpah di pasaran.



"Saya sih berharap, kesadaran masyarakat terutama yang masyarakat mampu untuk tidak menggunakan LPG 3 kg. Karena gas bersubsidi ini dikhususkan untuk masyarakat Miskin," ujarnya.***