Selama Ramadhan hingga Idul Fitri, Stok Beras di Kota Sukabumi Aman

PIKIRAN RAKYAT - Dinas Ketahanan, Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, memastikan ketersedian pasokan beras hanya cukup untuk bertahan hingga dua bulan ke depan. Namun, menjamin ketersedian beras aman, selama puasa (Ramadhan) hingga perayaan Idul Fitri.

"Memang ketersedian beras , hanya cukup untuk dua bulan ke depan. Tapi pasokan beras dari Kabupaten Sukabumi dan Cianjur dipastikan membanjiri. Jadi tidak perlu khawatir, pasokan beras pasti melimpah," kata Kepala DKP3 Kota Sukabumi Andri Setiawan, Jumat 24 April 2020.

Andri Setiawan mengatakan, hasil pemantauan di sejumlah pasar tradisional dan modern, semua kebutuhan pangan tergolong melimpah dan stok cukup tersedia. Walaupun terindikasi ada beberapa komoditas yang dijual pedagang harganya berbeda, seperti harga sayur mayur.



"Sementara harga daging ayam yang saat ini mengalami penurunan harga dikisaran Rp 28.000 sampai Rp 30.000 per kg. Sedangkan daging sapi relatif alami kenaikan harga, mulai dari Rp 120.000 hingga Rp 150.000 per kg," katanya.

Andri Setiawan mengatakan, beras yang masuk dari luar Kota Sukabumi mencapai 200 ton per harinya, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hanya 130 ton per hari. Untuk per tahunnya kebutuhan mencapai 33.000 ton.

"Untuk Januari sampai Maret kita disuplai dari luar Jawa Barat, sementara mulai dari bulan April, Kota Sukabumi mengandalkan dari Jawa barat, seperti Cianjur, Kabupaten Sukabumi dan karawang, karena di bulan April daerah tersebut sedang menghadapi panen raya," katanya.



Sementara itu, berdasarkan data dari dari Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagrin) Kota Sukabumi, per 23 April 2020, bahan pokok penting (bapokting) ada 4 komoditi yang alami penaikan harga.

"Cabai keriting merah dari semula Rp 24.000 menjadi Rp 36.000 per kg, cabai keriting hijau menjadi Rp18.000 dari semula Rp12.000 per kg, bawang merah saat ini dibandrol Rp 48.000, dan cabai rawit hijau naik Rp 2000 atau saat ini menjadi Rp 24.000 per kg," katanya. ***