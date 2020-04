150.000 Paket Sembako Disiapkan Pemkot Bekasi untuk Warga Terdampak COVID-19

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan 150.000 paket sembako yang segera didistribusikan kepada warga terdampak pandemi COVID-19 non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Ketua Tim Terpadu Pengendalian Bantuan Sosial Dalam Penanganan COVID-19 Kota Bekasi Taufiq R Hidayat mengatakan, jumlah paket sembako yang disiapkan disesuaikan dengan proyeksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 460/Kep.226-Dinsos/IV/2020 tanggal 15 April 2020.

"Distribusi paket bantuan dilakukan bertahap oleh Dinas Sosial Kota Bekasi melalui kelurahan berdasarkan by name by address data rumah tangga Non DTKS yang telah diverifikasi dan dibuatkan berita acara oleh RW dan lurah di wilayah Kota Bekasi," kata Taufiq, Jumat 17 April 2020.

Adapun pada tahap awal pendistribusian, bantuan baru diberikan kepada 20.000 penerima dengan rincian 357 kepala keluarga per masing-masing kelurahan. Paket-paket bantuan tersebut mulai diambil personel kelurahan dari posko siaga COVID-19 di Stadion Patriot Candrabhaga pada Jumat 17 April 2020.

Selain warga yang masuk kategori non DTKS, Dinsos juga memverifikasi dan memvalidasi data warga yang berasal dari DTKS berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 19/Huk/2020 tanggal 29 Januari 2020 sebanyak 106.138 KK.

Data hasil verifikasi dan validasi melalui kelurahan dan kecamatan telah ditayangkan pada laman resmi bansoscovid19.bekasikota.go.id

“Hasil Pendataan dimaksud telah diajukan sebagai usulan penerima Bantuan Sosial DTKS melalui pemerintah pusat dengan skema 57.975 kepala keluarga menerima PKH/BNPT, sedangkan 48.163 kepala keluarga lainnya disusulkan untuk menerima Bantuan Sosial dari Presiden bagi rumah tangga terdampak COVID-19 di wilayah Bodebek melalui Kementerian Sosial RI," kata Taufiq.