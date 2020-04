Warga Terdampak Pandemi COVID-19 Diberi Bantuan Paket Pangan

PIKIRAN RAKYAT - Warga Kabupaten Bekasi yang terdampak pandemi COVID-19 akan mendapatkan bantuan senilai Rp 203.000 dalam bentuk paket makanan.

Bantuan ini difokuskan bagi pekerja non formal dan pendapatan berkurang lantaran wabah ini.

Baca Juga: Gereja Katolik di Jawa Barat Rayakan Ibadat Pekan Paskah Melalui Daring

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Abdillah Majid usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.

Total anggaran untuk bantuan pangan ini mencapai Rp 19 miliar.

Baca Juga: COVID-19 per Selasa 7 April 2020, Perbandingan 1:1 untuk Kasus Sembuh vs Meninggal

“Ini sekarang sedang didata melalui kecamatan dengan sistem by name by addres.

Setelah disetujui dewan, bantuan ini diharapkan dapat segera diterima warga yang membutuhkan,” kata Abdillah, Selasa 7 April 2020.

Baca Juga: Dari 90 hanya 28 Orang yang Hadir untuk Jalani Rapid Test COVID-19 di Cirebon