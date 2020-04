Polres Sukabumi Kota Bagi-bagi Sembako dan Vitamin Kepada Warga Terdampak Covid-19

Wisnu Prabowo mengatakan, aksi berbagi on the road dilakukan di empat lokasi berbeda. Ada sekitar empat titik ya, disini di tugu Adipura, Gg. Isnen, Karamat dan Kabandungan. "Selain sembako, kita juga berikan Vitamin dan masker," katanya. ***

Pembagian tidak terkonsentrasi tapi menyasar dan menyebar ditempat tempat tertentu. Aksi yang dikemas "Berbagi on the Road" menyasar kepada puluhan masyarakat, seperti pedagang sayur keliling, pedagang asongan, pedagang jamu gendong, pemungut sampah, pemulung hingga pedagang jajanan keliling. Baca Juga: Heboh Wacana Napi Koruptor Bebas karena Wabah Virus Corona, Abraham Samad: Sangat Prematur