Imbas Corona, Kereta Api Tak Lagi Berhenti di Stasiun Tasikmalaya

PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah Perjalanan kereta api yang biasanya berhenti normal di Stasiun Tasikmalaya mulai Minggu, 29 Maret 2020, tidak lagi berhenti di stasiun tersebut.

Langkah tersebut sebagai dukungan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 2 kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang menerapkan karantina lokal.

Adapun untuk kereta yang tidak lagi berhenti di Stasiun Tasikmalaya adalah (1) Kahuripan (294) relasi Kiaracondong-Blitar, (2) Kahuripan (293) relasi Blitar-Kiaracondong, (3) Kutojaya Selatan (332) relasi Kiaracondong-Kutoarjo, (4) Kuotojaya Selatan (331) relasi Kutoarjo-Kiaracondong, (5) Serayu Pagi (321) relasi Purwokerto-Kiaracondong-Senen, (6) Serayu Pagi (332) relasi Pasar Senen-Kiaracondong-Purwokerto, (7) Serayu Malam (325) relasi Purwokerto-Kiaracondong-Pasar Senen, (8) Serayu Malam (326) Pasar Senen-Kiaracondong-Purwokerto.

“Hal ini sebagai dukungan terhadap langkah karantina lokal yang dilaksanakan Pemkab Tasikmalaya,” ujar Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Noxy Citrea melalui keterangan pers, Minggu.

Selain tak lagi menghentikan kereta di Stasiun Tasikmalaya, Noxy mengatakan KAI Daop 2 membatalkan sejumlah perjalanan kereta api sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Tercatat ada 9 perjalanan kereta api yang dibatalkan mulai Minggu hingga 31 Maret 2020.

Kesembilan perjalanan KA tersebut adalah (1) Turangga dengan No KA 78, relasi Bandung-Surabaya Gubeng,(2) Mutiara Selatan dengan No KA104/105 relasi Bandung-Surabaya Gubeng-Malang, (3) Argo Wilis dengan No KA 108 relasi BandungSurabaya Gubeng, (4) Malabar dengan No KA 108 relasi Bandung-Banjar, (5) Pangandaran No KA7006 relasi Bandung-Banjar, (6) Pangandaran No KA 175 relasi Bandung-Banjar. Kemudian, (7) Pasundan dengan No KA 296 relasi Kiaracondong-Surabaya Gubeng, (8) Galunggung No KA 464 relasi Kiaracondong-Tasikmalaya, dan (9) Galunggung No KA 463 relasi Tasikmalaya-KIaracondong.

