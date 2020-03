Tes Covid-19 Massal Disebar di 8 Titik, Skema Drive Thru Dikhawatirkan Mengundang Kerumunan Massa

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Kota Bogor memastikan pelaksanaan tes covid-19 tak akan dilaksanakan di GOR Pajajaran, melainkan disebar di 8 titik puskesmas atau rumah sakit di Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menuturkan, semula Pemkot Bogor memang berencana menggelar tes covid massal di GOR Pajajaran dengan sistem drive thru, seperti yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.



Namun, melihat pelaksanaan tes covid-19 di Stadion Patriot di Bekasi yang justru menimbulkan kerumunan, Pemkot Bogor kemudian mengubah skenarionya.

“Contoh begini, kalau rapid test dilokasikan di GOR Pajajaran, model drive thrue, kalau 800 orang per lima menit, maka kita butuh waktu sekitar 4000 menit, atau sekita 66,6 jam yang dibutuhkan. Dalam hari bisa sekitar 2,7 hari. Tetapi petugas kerja 8 jam, maka dibutuhkan 5 hari untuk 800 orang. Kita sudah buat jalurnya, tetapi takut nanti justru mengundang kerumunan massa,” ujar Dedie kepada Pikiran-Rakyat.com melalui sambungan telepon seluler, Rabu 25 Maret 2020.

Menurut Dedie, penyebaran tes covid massal di 8 titik diharapkan bisa meminimalisasi kerumunan. Sesuai rencana, tes covid yang akan dilaksanakan pekan ini akan dilakukan di 6 puskesmas induk, rumah sakit, dan Dinas Kesehatan Kota Bogor.



“Nanti yang tes sudah kita data by name by addres, kita atur waktunya, taruhlah tiga hari pelaksanaanya karena enggak bisa sekaligus. Kalau sehari dan semuanya datang, itu bertentangan dengan prinsip social distancing. Kita lagi menghitung waktu yang tepat, apakah Jumat, Sabtu, atau Minggu, pokoknya minggu ini harus mulai,” kata Dedie.

Saat ini, Kota Bogor sendiri dipastikan mendapatkan alokasi t est kit sebanyak 800 alat. Tes akan diprioritaskan untuk beberapa kategori, yakni pertama orang yang paling berisiko terpapar virus corona, seperti petugas medis di rumah sakit, garda terdepan di wilayah seperti camat, lurah, dan bhabinkamtimas, Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan (PDP), dan orang-orang yang ada dalam lingkaran pasien positif covid, mulai dari anggota keluarga dan lingkungan kerja.



“Dari hasil tracing kami, ada sekitar 700 warga Kota Bogor yang masuk dalam lingkaran yang rentan terpapar corona. Kita sedang pastikan by name by addres,” kata Dedie.

Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid1-9 Kota Bogor Irwan Riyanto menyatakan, sebelumnya Pemkot Bogor sudah menyiapkan mekanisme pelaksanaan tes covid massal di GOR Pajajaran. Secara teknis, ada dua kendaraan yang akan digunakan calon peserta tes covid, yakni kendaraan roda dua dan roda empat.

“Kalau roda empat, lewat Jalan Ahmad Yani, menuju pos pertama di Gedung Pemuda KNPI, pos terakhir di depan GOR Pajajaran untuk ambil tes. Kalau hasil negatif, langsung keluar, kalau positif langsung ke RSUD untuk tes lebih lanjut. Kalau kendaraan roda dua, masuk dari Jalan Kesehatan, masuk tes di depan Gedung Perpustakaan, pos kedua di lapangan parkir GOR Pajajaran,” kata Irwan.



