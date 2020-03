Maskapai Merugi Akibat Wabah Covid-19, Semua Pesawat Berhenti Beroperasi di Bandara Kertajati

PIKIRAN RAKYAT – Semua maskapai yang biasa melakukan penerbangan dari dan menuju Bandara Kertajati, di Kabupaten Majalengka, untuk sementara menghentikan operasinya, hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Diperkirakan penerbangan baru akan berjalan kembali setelah wabah Covid-19 benar-benar selesai.

Ada maskapai yang menghentikan penerbangan sejak isu virus corona mulai merebak, ada yang baru-baru ini.

Semua perusahaan maskapai menderita rugi, bahkan mengaku back to zero dengan adanya kondisi ini.

Lion Air menghentikan operasinya sejak Jumat, 20 Maret 2020, dan belum diketahui kapan akan mulai beroperasi kembali.

“Saya sekarang baru mendapat pemberitahuan juga pada Senin (23 Maret 2020) ini kalau Citilink per hari ini juga no ops. Rute Kertajati (KJT)-Soekarno Hatta (CGK) hingga tanggal 31 Maret, untuk rute penerbangan Kertajati-Surabaya (SUB) sampai dengan tanggal 28 Maret. Jadi minggu ini tidak ada penerbangan sama sekali,” ungkap Corporate Secretary BIJB, Arief Budiman, Senin, 23 Maret 2020, untuk keamanan penumpang serta mengantisipasi penyebaran virus corona, dibunungi melalui pesan WA.

Penghentian yang dilakukan oleh airlines ini menurutnya diperkirakan untuk memperkecil kerugian yang diderita oleh perusahaan, karena minimnya orang yang bepergian untuk menghindari kemungkinan terjangkitnya virus corona.

Serta himbauan pemerintah yang melarang warga bepergian ke luar rumah.