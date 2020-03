Ibu Rumah Tangga di Majalengka Keluhkan Harga Telur Meroket dan Gula Putih Langka

PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah ibu rumah tangga dan pedagang makanan ringan mengeluhkan kenaikan harga telur dan gula putih yang mengalami kenaikan setiap saat sejak dua pekan terakhir.

Bahkan di sejumlah toko moderen gula sering langa hingga akhirnya membatasi pembelian. Harga gula putih di pasaran kini mencapai Rp 17.500 per kg.

Anehnya tak hanya gula putih yang naik dan mahal, gula merahpun demikian. Gula merah yang biasanya hanya Rp 5.000 per gandu atau Rp 10.000 kini naik menjadi Rp 7.500 hingga Rp 12.000 per gandu.

Baca Juga: Sponsor Rokok Masih Menempel di Jersey Persib, Manajemen Belum Bisa Komentar Banyak

Harga telur ayam di Pasar Kadipaten kini telah mencapai Rp 26.000 per kg, di Pasar Cigasong seharga Rp 26.000 hingga Rp 27.000 per kg.

Di warung kecil mencapai Rp 29.000 per kg atau dijual satuan seharga Rp 1.600 per butir ukuran kecil. Harga sebelumnya teluh hanya mencapai Rp 24.000 per kg.

loading...

Menurut keterangan salah seorang pedagang telur, harga telur telah naik sekitar sepuluh hari terakir hingga pada Minggu, 15 Maret 2020, harga telah mencapai Rp 26.000 per kg.

Baca Juga: Darurat Virus Corona, UN dan US di Jawa Barat Resmi Ditunda

Kenaikan ini hampir setiap kali penerimaan barang dari pihak distributor.

“Ayeuna mah nerelek wae hargana, (Sekarang harganya terus merangkak naik),” kata Barkah salah seorang pedagang telur yang mengaku setiap harinya menghabiskan hingga 5 kwintal telur.