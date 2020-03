Antisipasi Gangguan Cuaca, Pemkab Purwakarta akan Gelar Pasar Murah Saat Ramadan

PIKIRAN RAKYAT - Cuaca buruk berpotensi mengganggu penyediaan komoditas hortikultura menjelang Ramadan 2020. Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyiapkan langkah antisipatif dengan merencanakan bazar dan Operasi Pasar Murah.

"Kalau cuaca masih seperti sekarang, hujan, (komoditas yang mengalami kenaikan harga) biasanya sayur mayur, bawang merah, cabai," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Purwakarta Karliati Djuanda, Jumat 13 Maret 2020.

Harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Purwakarta saat ini masih terpantau stabil. Kenaikan dialami oleh sayuran seperti wortel dan tomat sebesar Rp 2000.

Kenaikan dengan nilai yang sama juga terjadi pada bawang putih. Meskipun sempat diadakan Operasi Pasar Murah dengan harga Rp 28.000 per kilogram beberapa waktu lalu, harga bawang putih saat ini relatif masih tinggi di angka Rp 42.000 per kilogram.

Sedangkan, untuk cabai merah bertahan di harga Rp 46.000 per kilogram dan cabai rawit di angka Rp 40.000 per kilogram. Adapun bawang merah terpantau stabil di harga Rp 30.000 per kilogram selama beberapa hari terakhir.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta berencana menggelar pasar murah atau bazar untuk mengendalikan harga dan persediaan barang pada bulan Ramadan.

"Kami sudah melakukan koordinasi, kami melakukan pemesanan kepada Bulog (Badan Urusan Logistik)," kata Karliati.