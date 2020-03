Sepotong Surga di Tepi Kota Mengubah Musibah Menjadi Berkah

Baca Juga: Valuasi IHSG Dekati Saat Krisis Finansial Global 2008, Erik : Momen yang Tepat untuk Investasi Alternatif Bahkan menurut Christina, Sanggar Bisa Sering juga dijadikan tempat orang tua murid menggelar acara, bahkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon juga kerap menjadikan taman Sanggar Bisa menjadi tempat sejumlah kegiatan, termasuk Hari Peduli Sampah Nasional, pada 21 Februari 2020 lalu. Christina kemudian menceritakan proses panjang sampai akhirnya terwujud taman plus plus itu.

Baca Juga: Kemenperin Perdalam Pengembangan Manufaktur Otomotif Suara kicau sejumlah burung dan beberapa ekor kupu-kupu yang berkejaran diantara berbagai macam tanaman bunga dan buah serta obat-obatan, bahkan mampu mengubah suasana hati. Keberadaan "Sanggar Bisa" nyaris seperti sepotong surga yang hadir di tepi kota. Menurut Kepala Sekolah SMP Santa Maria Christina Rukiyanti, selain sebagai tempat olahraga sekaligus taman, Sanggar Bisa juga memberikan manfaat tambahan dengan koleksi tanaman hidroponik dan fasilitas daur ulang penggunaan air, dan daur ulang sampah serta pengolahan sampah menjadi kompos serta penggunaan sumur resapan dan biopori. "Jadi taman plus plus lah. Karena di sini juga ada pembibitan tanaman , yang dijual kepada umum, pada hari-hari tertentu," katanya belum lama ini.