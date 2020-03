Kopi Lokal Indonesia Diharapkan Mampu Jadi Tumpuan Ekonomi

PIKIRAN RAKYAT - Semakin diakuinya kualitas kopi lokal Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi petani kopi. Turut mengembangkan eksistensi kopi lokal ini, beberapa kafe menyajikan berbagai menu andalannya berbahan kopi lokal Indonesia.

Jawa Barat sebagai salah satu daerah penghasil kopi spesialti, menjadi salah satu wilayah yang dibidik pengusaha kafe. Kota Bandung dilirik pengusaha kafe menjadi pusat pertumbuhan coffee shop di Jawa Barat. Selain berniaga, pengusaha kafe ini juga dianggap turut mengembangkan serta diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi petani kopi di Jawa Barat.

Salah satu pengusaha coffee shop yang memanfaatkan peluang pertumbuhan konsumsi kopi di Kota Bandung ini dilakoni Shoot Me In The Head. Co-Founder Shoot Me In The Head Cindy Herlin Marta menjelaskan, setelah sukses membuka dua kedai dan rumah sangrai di Jakarta, pihaknya memilih Kota Bandung sebagai cabang pertamanya di luar Jakarta. Alasannya, lanjut Cindy, pertumbuhan konsumsi kopi di Kota Bandung cukup tinggi dalam beberapa tahun belakangan ini yang juga diinisiasi anak muda.

“Kota Bandung juga dikenal memiliki banyak komunitas. Perkembangan kultur kopi sendiri sangat dipengaruhi community based. Peluang ini yang kami coba tangkap,” ujar Cindy di Kota Bandung, Sabtu 7 Maret 2020.

Masih dikatakan dia, dalam setiap pergerakannya memajukan industri kopi di Indonesia, pihaknya mencoba melakukan inovasi rasa dalam menyajikan kopi terbaik, termasuk kopi lokal yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Bahkan, kata dia, kedai kopinya juga diprakarsai para juara barista Indonesia ini, sekaligus memberikan warna baru dengan mempersembahkan varian coffee mocktail yang disebut era barunya kopi susu.

“Kami ada tiga menu andalan yaitu Johny Be Goode, Hello Sunshine, dan coffee sour. Khusus coffee sour, kami terinspirasi dari menu cocktail klasik whisky sour yang bahan utamanya disubstitusi menggunakan kopi Indonesia. Minuman ini disajikan dengan presentasi menarik dan harga yang sangat terjangkau yaitu Rp 36 ribu per gelasnya,” kata dia.

Sementara itu, mengenai selera pelanggan kopi yang berubah setiap hari, hal itu diakui Co-Founder dari Shoot Me In The Head Coffee Bar & Roastery Muhammad Aga. Dia mengatakan, atas dasar selera pelanggan ini pihaknya ingin membagi pengetahuan dan pengalaman menikmati kopi spesialti dengan cara unik.