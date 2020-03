Sempat Turun, Harga Sejumlah Kebutuhan Pokok Kembali Meroket di Majalengka

PIKIRAN RAKYAT - Harga sejumlah komoditas sayuran di sejumlah pasar tradisional di Majalengka alami lonjakan sejak beberapa hari terkahir, kondisi tersebut salah satunya diduga akibat isu penyakit corona dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga terjadi keterlambatan pasokan.

Namun demikian Kapolres Majalengka Ajun Komisaris Besar Polisi Bismo Teguh Prakoso yang melakukan pemantauan ke pasar tradisional memastikan stok pangan aman hingga beberapa bulan kedepan.

Bawang putih yang sudah mengalami penurunan harga dari Rp 90.000 menjadi Rp 55.000 pada pertengahan Februari lalu, kini kembali naik menjadi Rp 80.000 per kg, bawang bombay kini meroket menjadi Rp 130.000 per kg padahal sebelumnya hanya Rp 80.000 per kg. Yang terbilang masih normal hanya bawang merah Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per kg.

Cabe merah juga demikian tetap mahal seharga Rp 80.000 hingga Rp 90.000 per kg terkecuali cabe merah tanjung lebih murah sebesar Rp 10.000 dari setiap kilogramnya, harga yang sama juga terjadi pada cabe keriting. Cabe rawit atau cengek juga naik setiap kilogramnya mencapai Rp 50.000, malah cengek domba mencapai Rp 90.000 hingga Rp 100.000 per kg.

Sejumlah pemilik rumah makan yang banyak menggunakan bumbu jenis itu mengeluh karena mereka tidak bisa menyesuaikan harga pasakannya.

“Sekarang bumbu mahal-mahal, cabe merah, bawang putih, bawang bombay, sementara saya masak banyak menggunakan bumbu itu,” kata Rania pemilik rumah makan padang sunda.

Sejumlah pedagang sayuran di Pasar Majalengka mengungkapkan pada musim penghujan dengan intensitas tinggi memang baisa terjadi lonjakan harga sejumlah komoditas sayuran terutama cabe rawit, cabe merah dan sejumlah komoditas lainnya termasuk jahe yang saat ini masih tetap mahal.