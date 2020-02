Awalnya Hanya Iseng, Donasi Lewat Lagu Kemanusiaan Berhasil Kumpulkan Dana Melebihi Target

PIKIRAN RAKYAT - Bencana yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bogor awal tahun 2020 lalu mendorong dilaksanakannya kegiatan donasi mengumpulkan uang dengan mengadakan acara Lagu untuk Kemanusian Jumat malam 21 Februari 2020 di sebuah mall di Cibinong yang dihadiri para petinggi Kabupaten Bogor. Acara sampai pukul 22.00 Wib tersebut berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp 108 juta.

Bupati Bogor Ade Yasin yang hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi adanya acara kemanusiaan.

"Alhamdulilllah target donasi minimal Rp 100 juta melampaui target karena donasi yang terkumpul untuk korban bencana alam jumlahnya mencapai Rp 108.000.000," ujarnya.

Ia sendiri selain menyumbang uang sebesar Rp 21 juta, juga menyumbangkan empat buah lagu untuk menghibur pengunjung CCM, judul lagu yang dibawakan ialah Yang Aku Rindu, Wind of Change, Some One Like You dan Biar Semua Hilang.

"Acara Lagu Untuk Kemanusiaan ini awalnya iseng - iseng eh ternyata setelah dilakukan malah menghasilkan donasi yang lumayan besar karena banyak masyarakat yang peduli dan punya rasa kemanusiaan hingga mereka pun tidak segan menyumbangkan sebagian rezekinya untuk para korban bencana alam," kata Ade Yasin.

Ketua Panitia Lagu Untuk Kamanusiaan Boy Panji Soedrajat menjelaskan,hasil donasi masyarakat langsung dibuka didepan notaris dan langsung disegel. Donasi ini akan dikordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor untuk nantinya disalurkan kepada para korban bencana alam.

"Uang hasil donasi masyarakat bisa disalurkan langsung dalam bentuk uang ataupun barang, itu tergantung kebutuhan para korban bencana alam. Kami akan kordinasi untuk hal tersebut kepada BPBD Kabupaten Bogor," kata Boy.